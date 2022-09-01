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На Украине конфисковали активы основателя АФК «Система» Евтушенкова

Это первое решение о конфискации имущества россиянина на Украине. В украинском центре противодействия коррупции предупредили, что «на очереди» имущество Дерипаски, Фридмана, Миллера и других
Владимир Евтушенков
Владимир Евтушенков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины постановил изъять имущество у российского гражданина. Речь идет об основателе АФК «Система» Владимире Евтушенкове, уточняет центр противодействия коррупции Украины.

В сообщении ВАКС говорится, что суд удовлетворил требования Минюста Украины о конфискации в доход государства активов россиянина из-за введенных против него санкций со стороны Киева.

«Это первое решение о конфискации имущества российского гражданина на Украине», — говорится на сайте суда. В суде отметили, что подобная конфискация предусмотрена законом «О санкциях» и имеет исключительный характер — применяться может только во время действия военного положения и в отношении лиц, которых Украина считает в значительной степени способствовавшими боевым действиям со стороны России.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Евтушенков является владельцем нескольких компаний, занимающихся производством беспилотников, которые якобы применяются в ходе спецоперации России на Украине.

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Фото:Zuma / ТАСС

Как сообщает украинский центр противодействия коррупции, суд конфисковал 17 объектов недвижимости, а также доли в нескольких украинских фирмах, связанных с Евтушенковым.

«ВАКС конфисковал 17 объектов недвижимости общей площадью почти 100 тыс. кв. м, а также доли олигарха в нескольких украинских фирмах», — говорится в сообщении центра противодействия коррупции в Telegram. В ведомстве добавили, что ждут новых исков от правительства. «На очереди — имущество Дерипаски, Бабакова, Ротенберга, Фридмана, Миллера и других», — заявили в центре.

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Официальный представитель основанной Евтушенковым АФК «Система» рассказал, что компания не является стороной в данном судебном разбирательстве. «При этом мы внимательно наблюдаем за развитием событий и прорабатываем возможности защиты интересов корпорации и ее многочисленных акционеров, в том числе международных», — отметил он.

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В середине апреля бизнесмен попал под санкции Великобритании, 13 апреля он передал 10% акций АФК «Система» своему сыну Феликсу, снизив собственную долю до 49,2%. Таким образом, Владимир Евтушенков перестал быть контролирующим акционером компании, а его сын Феликс Евтушенков, входящий в совет директоров, увеличил собственную долю с 5,2 до 15,2%.

Спустя несколько дней он покинул пост совета директоров компании и вышел из его состава по собственному желанию.

Общественная организация «Институт законодательных идей» сообщила 25 августа, что Минюст Украины впервые подал иск о взыскании в доход государства имущества Евтушенкова.

Третьими сторонами по делу были указаны:

  • АО «Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения» (Запорожье);
  • ООО «Научно-инженерный центр «ЗТЗ-Сервис» (Запорожье);
  • ООО «Электрозавод-ВИТ» (Запорожье);
  • ООО «ИТМ-Украина» (Киев);
  • ООО «Смарт Диджитал Солюшнс» (Киев);
  • АО «ХК «Электрозавод» (Москва).

В холдинг АФК «Система» входят телекоммуникационная компания МТС, сеть клиник «Медси», лесопромышленная компания Segezha Group, а также 33,1% интернет-маркетплейса Ozon.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 августа заявил, что российские активы на общую сумму около $765 млн уже конфискованы на Украине. По его словам, эта работа продолжается и еще более 900 объектов, принадлежащих именно российскому государству, предложено конфисковать.

Украина отнимает у России на бумаге, а Россия — на земле, ответил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на слова Зеленского о конфискации российского имущества.

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Виктория Тютина Виктория Тютина, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
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