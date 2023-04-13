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В посольство Франции в Москве прислали посылку с костями животного

Неизвестный из Крыма прислал в посольство Франции в Москве посылку с костями животного
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Сотрудники посольства Франции в Москве получили посылку с костями мелкого животного, сообщают телеграм-каналы «112» и Mash и «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Саму посылку не вскрывали, а провели через сканер и выяснили, что внутри находятся кости мелкого животного или птицы. После этого коробку передали правоохранительным органам.

Как сообщают телеграм-каналы, посылку отправил житель Судака из Крыма, который называет себя Пьер Нотарианни (созвучно с именем итальянского кинопродюсера Пьетро Нотарианни). Mash отмечает, что это не первый случай, а отправителем прошлых посылок является 59-летняя француженка Мари Катрина Пьер Анжелик Брам. Женщина уже не в первый раз отправляет посылки сотрудникам диппредставительства. В июле 2022 года она прислала французскому посольству коробку, в которой были кость, бахилы, свертки и записка с текстом, в декабре — с мертвой мышью и пауком.

РБК направил запрос в посольство Франции в Москве. «Нет такой информации», — сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МВД.

В январе текущего года посылку с веществом неизвестного происхождения получило посольство России в Латвии. Посылку доставили в лабораторию для исследования.

В декабре прошлого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказывал о 31 случае получения украинскими дипломатами в 15 странах отправлений с настоящими или фальшивыми взрывными устройствами, а также частями тел животных.

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