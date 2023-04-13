Производитель вейпов Juul выплатит в США $462 млн из-за продаж детям

Американский производитель электронных сигарет Juul Labs Inc. согласился выплатить $462 млн в течение восьми лет для урегулирования претензий шести штатов США, а также округа Колумбия (штат Вашингтон), о незаконной продаже своей продукции несовершеннолетним, сообщает Reuters.

Компания заключила сделку с генеральными прокурорами штатов Иллинойс, Калифорния, Колорадо, Массачусетс, Мексико, Нью-Йорк и округа Колумбия, штат Вашингтон. Договоренность согласована штатами и округом Колумбия как группой, но вытекает из отдельных судебных исков, которые они подали против компании. В то же время компания не признала свою вину.

Таким образом, отмечает агентство, Juul теперь рассчиталась с 45 штатами, которые обвинили ее в «ложном маркетинге» своих электронных сигарет как менее вызывающих привыкание, чем сигареты, и в проведении рекламных кампаний, нацеленных на несовершеннолетних.

Reuters пишет, что сейчас остаются судебное разбирательство Juul и Миннесоты, а также иски или расследования Аляски, Мичигана, Мэна и Флориды.

В заявлении Juul говорится, что использование ее продуктов несовершеннолетними сократилось на 95% с осени 2019 года, когда компания изменила свою маркетинговую практику в рамках «перезагрузки всей компании».

«С этим соглашением мы приближаемся к полному разрешению исторических юридических проблем компании и обеспечению уверенности в нашем будущем», — сказано в сообщении.

В дополнение к выплатам по искам штатов Juul в декабре 2022 года согласилась выплатить $1,7 млрд по поступившим против нее отдельным судебным искам, связанными с тем, что производитель не предупредил потребителей о возможных рисках использования вейпов.

В июне 2022 года Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) запретило продажу в США продукции Juul Labs.

После изменений в российском законодательстве, когда электронные сигареты и вейпы приравняли к табачной продукции, Juul закрыла все свои розничные магазины в России.