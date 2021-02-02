Производитель электронных сигарет Juul закрыл всю свою розницу в России
В начале этого года американский производитель электронных систем доставки никотина Juul Labs закрыл все свои розничные точки в России, сообщил РБК Игорь Самборский, управляющий директор Babylon Vardex Group — эксклюзивного дистрибьютора продукции Juul Labs. Информацию о закрытии корнеров американской компании в торговых центрах подтверждают и данные геолокационного сервиса 2ГИС: если на январь 2020 года сеть насчитывала 14 точек в семи городах, то по состоянию на 1 февраля 2021-го все они прекратили работу. Все корнеры, по информации 2ГИС, были оформлены на ООО «Джуул лабс ру», 100-процентную «дочку» Juul Labs.
Об отсутствии в продаже картриджей (содержат жидкость с никотином) для устройства Juul корреспонденту РБК сообщили в специализированных магазинах, торгующих в том числе и различными электронными системами доставки никотина: в La Habana в торгово-развлекательном центре «Кунцево плаза» и вейп-шопе «Джул ГемПодс».
Чтобы «продолжить свою миссию», компания должна рассчитать, как она использует свои ресурсы в долгосрочной перспективе, заявили в штаб-квартире Juul Labs. «Мы остаемся приверженными российскому рынку и планируем сохранить доступность наших продуктов в России», — заверил представитель Juul Labs Робин Кели. Закрытие розничных точек в компании не прокомментировали.
Чем известна Juul Labs
Производитель электронных сигарет на солевом никотине с самой большой долей рынка в США основан 2015 году в Сан-Франциско Адамом Боуэном и Джеймсом Монзисом.
В 2018-м Altria Group, владелец Philip Morris USA, инвестировала в Juul Labs $12,8 млрд, получив взамен 35% экономического интереса в компании. Вся Juul Labs тогда была оценена в $38 млрд.
В январе 2020 года инвестор в очередной раз снизил оценочную стоимость своих активов в Juul Labs на фоне исков и расследований, связанных с электронными сигаретами в США. Тогда компания оценивалась в $12 млрд.