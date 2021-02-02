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Производитель электронных сигарет Juul закрыл всю свою розницу в России

Из-за изменившегося российского антитабачного законодательства американский производитель электронных испарителей Juul Labs закрыл в России все свои розничные точки, но обещает наладить поставки менее крепкой продукции
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В начале этого года американский производитель электронных систем доставки никотина Juul Labs закрыл все свои розничные точки в России, сообщил РБК Игорь Самборский, управляющий директор Babylon Vardex Group — эксклюзивного дистрибьютора продукции Juul Labs. Информацию о закрытии корнеров американской компании в торговых центрах подтверждают и данные геолокационного сервиса 2ГИС: если на январь 2020 года сеть насчитывала 14 точек в семи городах, то по состоянию на 1 февраля 2021-го все они прекратили работу. Все корнеры, по информации 2ГИС, были оформлены на ООО «Джуул лабс ру», 100-процентную «дочку» Juul Labs.

Об отсутствии в продаже картриджей (содержат жидкость с никотином) для устройства Juul корреспонденту РБК сообщили в специализированных магазинах, торгующих в том числе и различными электронными системами доставки никотина: в La Habana в торгово-развлекательном центре «Кунцево плаза» и вейп-шопе «Джул ГемПодс».

Чтобы «продолжить свою миссию», компания должна рассчитать, как она использует свои ресурсы в долгосрочной перспективе, заявили в штаб-квартире Juul Labs. «Мы остаемся приверженными российскому рынку и планируем сохранить доступность наших продуктов в России», — заверил представитель Juul Labs Робин Кели. Закрытие розничных точек в компании не прокомментировали.

Чем известна Juul Labs

Производитель электронных сигарет на солевом никотине с самой большой долей рынка в США основан 2015 году в Сан-Франциско Адамом Боуэном и Джеймсом Монзисом.

В 2018-м Altria Group, владелец Philip Morris USA, инвестировала в Juul Labs $12,8 млрд, получив взамен 35% экономического интереса в компании. Вся Juul Labs тогда была оценена в $38 млрд.

В январе 2020 года инвестор в очередной раз снизил оценочную стоимость своих активов в Juul Labs на фоне исков и расследований, связанных с электронными сигаретами в США. Тогда компания оценивалась в $12 млрд.

Почему закрылись корнеры Juul Labs

Juul Labs изменила свои планы на российском рынке в связи с изменением российского антитабачного законодательства, объясняет Самборский.

В конце января 2021 года в силу вступили поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», которые унифицировали регулирование оборота всей курительной никотиносодержащей продукции. Электронные сигареты, вейпы и кальяны были приравнены к сигаретам, а никотиновые пэки (подушечки с пропитанными никотином волокнами) были и вовсе запрещены.

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Вступили в силу поправки о запрете продавать вейпы и кальяны в интернете
Общество
Фото:Alberto Ortega / Getty Images

Для электронных средств доставки было установлено максимальное содержание никотина в жидкостях: 20 мг на 1 мл. У всех электронных испарителей Juul они составляли 50 мг. Нововведение затронуло и продукцию Japan Tobacco International (марки Winston, Camel и др.), которая продает электронное устройство Logic Compact: в нем доля никотина колеблется от 10,5 до 50 мг.

Свои электронные сигареты myblu в России продает и Imperial Tobacco (бренды Davidoff, West и др.). Но, как уточнила представитель компании Илона Миртова, линейка жидкостей для электронных сигарет myblu не претерпела никаких изменений, поскольку полностью соответствует всем установленным законом требованиям: не более 18 мг на 1 мл.

Juul Labs уже начала первые поставки жидкостей с более низкой крепостью — 18 мг на 1 мл, сообщил Самборский. О том, что бренд уменьшит содержание никотина в картридже, осведомлены и в сети магазинов «Красное и Белое».

Продолжит продажи Logic Compact и Japan Tobacco International «в соответствии с новыми требованиями законодательства», заверил представитель российского офиса Дмитрий Сергеев.

Из-за снижения концентрации никотина в жидкости электронные сигареты не смогут конкурировать с обычными, высказал ранее опасение гендиректор российского офиса Juul Labs Виктор Украинский. Кроме того, подакцизная продукция, к которой относятся и жидкости для электронных сигарет, никогда не сможет конкурировать с черным рынком продуктов из Китая, считает редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев. Он напоминает, что китайские компании производят не только собственные электронные средства доставки никотина, но и картриджи, подходящие для систем Juul и Logic Compact. На этот риск указывает и Самборский, отмечая, что чистота компонентов жидкости в таком картридже неизвестна.

Весь сегмент электронных средств доставки никотина, включая нагреваемый табак, вейпы и электронные сигареты, составляет чуть менее 10% от всего российского табачного рынка, чей объем по итогам 2020 года Euromonitor International оценивает в 1,4 трлн руб. Лидером в подсегменте испарителей, по данным Euromonitor на конец 2019 года, был Logic Pro с долей 10,2%, объем всего подсегмента тогда оценивался в 25 млрд руб. Оценку Juul Labs исследователь не давал. Выручка ООО «Джуул лабс ру» по РСБУ в 2019 году составила, по данным базы СПАРК, 886,8 млн руб., чистый убыток — 539,1 млн руб.

Пришлось переделать корнеры

По новым правилам альтернативные средства потребления никотина, как и сигареты, теперь нельзя свободно выкладывать на витринах и рекламировать, продавать в интернете и использовать в общественных местах.

Услуги, оказываемые в торговых точках компании, приведены в соответствие с законодательством, заверил Сергей Слипченко, представитель российского офиса Philip Morris (Marlboro, L&M, системы IQOS).
Внешний вид и оформление торговых точек были приведены в соответствие с требованиями закона, сообщила и Яна Гуськова, представитель British American Tobacco (Dunhill, Kent, Lucky Strike, устройство glo). Компания оставит в России собственную розницу glo в тех местах, которые будут соответствовать требованиям нового закона, однако фирменное название точек продаж изменится на O:Space.
Автор
Анна Левинская
вейпы электронные сигареты British American Tobacco Philip Morris International
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