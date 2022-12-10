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Бизнес ,  
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Bloomberg узнал о выплате производителем вейпов Juul $1,2 млрд по искам

Bloomberg: производитель вейпов Juul выплатит $1,2 млрд по искам из-за эпидемии вейпинга
Компания выплатит эту сумму для урегулирования нескольких тысяч исков на фоне эпидемии вейпинга среди молодежи. По данным опросов, в США 2,5 млн подростков курят электронные сигареты, хотя продажа вейпов детям запрещена
Фото: Richard B. Levine / Imago / Global Look Press
Фото: Richard B. Levine / Imago / Global Look Press

Американская компания Juul Labs Inc., которая производит электронные сигареты, согласилась выплатить по поступившим против нее судебным искам $1,2 млрд из-за эпидемии вейпинга среди молодежи, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Таким образом Juul собирается разрешить около 10 тыс. исков, которые подали против компании, пишет агентство. Иски были связаны с тем, что производитель не предупредил потребителей о возможных рисках использования вейпов.

6 декабря Juul сообщила, что достигла соглашения с 10 тыс. истцов по 5 тыс. дел. Среди них были иски от коренных племен (32, по данным Bloomberg), государственных структур (около 1,4 тыс.), иски в связи с получением телесных повреждений (8,5 тыс.), а также коллективные иски потребителей. Компания тогда не назвала сумму, которая будет потрачена на урегулирование.

Как указывает Bloomberg, судебное разбирательство против компании идет с 2019 года и рассматривается в Калифорнии. Оно будет разрешено, если большинство истцов подпишут сделку. Сколько получат истцы, еще не определено, но агентство указывает, что по жалобам на травмы сумма выплат может составить не менее $1 тыс. и даже больше.

Газета The Washington Post (WP) связалась с одним из адвокатов, представляющих интересы 60 школьных округов, подавших иски против Juul, Филипом Федерико. Он назвал урегулирование «огромной победой» и отметил, что выплаты помогут школьным округам возместить «расходы на борьбу с этой эпидемией [вейпинга]».

Против Juul из-за популярности их вейпов у несовершеннолетних шло еще одно судебное разбирательство. Расследование выявило, что компания рекламировала свою продукцию среди детей, хотя продажа им вейпов незаконна. В сентябре Juul согласилась выплатить $438,5 млрд 34-м штатам и территориям в рамках урегулирования, сообщает CNN.

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WP пишет, что свои вейпы Juul представила в 2015 году, устройства быстро стали популярные среди молодежи. В октябре 2022-го американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и Центры по контролю и профилактике заболеваний провели исследование использования вейпов молодыми людьми. Согласно его результатам, электронные сигареты в США используют 2,5 млн подростков, указывает газета.

Продукцию Juul Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов в июне этого года пыталось запретить, но суд заморозил этот запрет, отмечает WP.

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вейпы Иск электронные сигареты
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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