Зеленский заявил о прозрачности «до каждого цента» в поставках оружия США

Отношения США и Украины в части поставок вооружения Киеву являются полностью прозрачными, Вашингтон имеет полное представление о том, как тратятся выделенные Вашингтоном деньги, заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

«Мы продемонстрировали, что наши отношения с Америкой в поставке оружия, в финансовой поддержке полностью чисты, полностью прозрачны. В отношении каждого цента и каждой единицы вооружения партнеры имеют полное видение. Это важно, чтобы никакие искусственные манипуляции не портили нашего доверия», — заявил он, рассказывая о визите делегации сенаторов США в Киев.

12 апреля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на данные аналитиков ЦРУ США, написал о присвоении Зеленским и его окружением $400 млн, выделенных Вашингтоном Киеву для закупки дизельного топлива.

По версии журналиста, Зеленский закупал российское топливо со скидкой и так экономил «несметные миллионы американских долларов, предназначенных для оплаты дизельного топлива».

Херш написал, что вопрос о коррупции был поднят на встрече украинского президента с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Последний сказал Зеленскому, что «он забирал больше денег, чем шло генералам», а также представил ему список из 35 генералов и высокопоставленных чиновников, о коррупции которых было известно правительству США, рассказали собеседники журналиста. После этого украинский президент «показательно» уволил десять чиновников из списка, пишет Херш.

В январе на Украине произошла серия отставок высокопоставленных чиновников: свои должности покинули 11 руководителей, в том числе главы пяти областей. Некоторых из них, как писали украинские СМИ, обвиняли в коррупции.

При этом Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что на Украине «нет коррупции». «Не будет никакой коррупции, ее нет сейчас, конечно, потому что мы все едины. Многие коррупционеры уехали вместе со своими деньгами, и мы будем делать все, чтобы они остались там, где сейчас находятся», — сказал он.