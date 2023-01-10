Отчим россиянки Сапеги сообщил об отказе Белоруссии помиловать ее
Россиянке Софье Сапеге, которая осуждена в Белоруссии, отказали в помиловании, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ее отчима.
В мае 2022 года Сапегу приговорили к шести годам колонии общего режима. Она была задержана в мае 2021 года в Минске вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала Nexta (белорусские власти признали его экстремистским) Романом Протасевичем после вынужденной посадки пассажирского самолета Ryanair.
Суд признал россиянку виновной по двум статьям: о возбуждении социальной вражды и о незаконном сборе и распространении данных о частной жизни. Ее обязали также компенсировать потерпевшим моральный ущерб — 167 500 белорусских рублей (более 2,5 млн российских рублей по текущему курсу) — и судебную пошлину в размере 7488 белорусских рублей (более 100 тыс. российских рублей). Приговор не был обжалован и вступил в силу в конце месяца.
В июне 2022 года адвокат ее семьи Антон Гашинский рассказал РБК, что Сапега передала в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле ходатайство о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко. Она попросила освободить ее от отбывания шестилетнего срока или заменить его более мягким наказанием.
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