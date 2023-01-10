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Отчим россиянки Сапеги сообщил об отказе Белоруссии помиловать ее

Отчим россиянки Софии Сапеги: комиссия при Лукашенко отказала Сапеге в помиловании
Прошение о помиловании на имя президента Александра Лукашенко Сапега подавала в июне 2022 года. Она не стала обжаловать вынесенный ей в мае 2022 года приговор, который предусматривает шесть лет лишения свободы
Софья Сапега (в центре)
Софья Сапега (в центре) (Фото: Леонид Щеглов / БелТА / ТАСС)

Россиянке Софье Сапеге, которая осуждена в Белоруссии, отказали в помиловании, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ее отчима.

В мае 2022 года Сапегу приговорили к шести годам колонии общего режима. Она была задержана в мае 2021 года в Минске вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала Nexta (белорусские власти признали его экстремистским) Романом Протасевичем после вынужденной посадки пассажирского самолета Ryanair.

Суд признал россиянку виновной по двум статьям: о возбуждении социальной вражды и о незаконном сборе и распространении данных о частной жизни. Ее обязали также компенсировать потерпевшим моральный ущерб — 167 500 белорусских рублей (более 2,5 млн российских рублей по текущему курсу) — и судебную пошлину в размере 7488 белорусских рублей (более 100 тыс. российских рублей). Приговор не был обжалован и вступил в силу в конце месяца.

В июне 2022 года адвокат ее семьи Антон Гашинский рассказал РБК, что Сапега передала в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле ходатайство о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко. Она попросила освободить ее от отбывания шестилетнего срока или заменить его более мягким наказанием.

Материал дополняется

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