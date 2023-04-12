Глава «Москвича» назвал срок начала серийного производства нового седана

Серийное производство автомобилей модели «Москвич 6» начнется в июле-августе 2023 года. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил гендиректор автозавода Дмитрий Пронин.

«Недавно мы показали, как будет выглядеть первый седан в нашей линейке — «Москвич 6». Мы начнем его производить в июле-августе этого года, а старт продаж планируем на сентябрь», — сказал он.

О том, что серийное производство автомобилей модели «Москвич 6» планируется начать во второй половине 2023 года, стало известно в начале апреля, однако конкретные сроки компания не называла. Собирать машины будут производить по методу крупноузловой сборки на бывшем заводе Renault в Москве. В июне прошлого года его официально переименовали в «Москвич» после подписания соглашения о передаче российских активов Renault государству и правительству Москвы. Ранее французский концерн объявил о приостановке деятельности в России.

«Москвич 6» — это седан С-класса и близнец модели Sehol A5 Plus, которую выпускает китайская компания JAC. Он оснащен двигателем объемом 1,5 литра мощностью 184 л.с., который разгоняет автомобиль до максимальных 210 км/час и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач 6DCT. Заявленный расход топлива составляет 6,98 л. Длина модели — 4780 мм, ширина — 1820 мм, высота — 1492 мм. Объем багажника варьируется от 540 л в обычном состоянии до 1650 л — при сложенном заднем ряде сидений.

Кроме «Москвича 6» в линейке завода представлены кроссоверы «Москвич 3» и «Москвич 3е». Минимальная стоимость первого — 1,97 млн руб., а второго — 3,5 млн руб.