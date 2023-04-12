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Канада ввела санкции против Нацбанка Белоруссии и Беларусбанка

Канада ввела санкции против Нацбанка Белоруссии, Беларусбанка и еще семи организаций

Канада ввела санкции против девяти белорусских банков. Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства страны.

Под ограничения попали Национальный банк Белоруссии и крупнейшие государственные и коммерческие банки страны:

  • Беларусбанк.
  • Белагропромбанк.
  • БПС-Сбербанк.
  • Приорбанк.
  • Банк БелВЭБ.
  • Белгазпромбанк.
  • ВТБ-Банк.
  • Статусбанк.

Власти Канады решили усилить санкции, так как «действия Республики Беларусь представляют собой серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело или может привести к серьезному международному кризису», сказано в сообщении.

Очередное расширение санкций в отношении Белоруссии анонсировал премьер-министр Канады Джастин Трюдо на встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Он заявил, что ограничения вводят «для дальнейшего давления» на Белоруссию как на страну-союзника России.

Канада ввела санкции в отношении Минска еще в 2020 году на фоне протестов в стране после президентских выборов. В 2022 году, после начала российской спецоперации, Оттава ужесточила ограничения: под санкции попали 22 высокопоставленных сотрудника белорусского Минобороны в связи с «причастностью режима» президента Александра Лукашенко к российской военной спецоперации на Украине. Попавшие под санкции белорусские граждане поддержали боевые действия на Украине и позволили стране быть «стартовой площадкой» для России, заявили в канадском МИДе.

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Ранее, 11 апреля, Канада также расширила санкции против России. Ограничения распространили на 14 россиян и 34 российские организации. Санкции были введены из-за спецоперации России на Украине. В санкционный список попали глава Татарстана Рустам Минниханов, его супруга и предприниматель Гульсина Минниханова и другие российские граждане. Среди компаний, попавших под санкции, были «Конкорд» (Concord Management and Consulting LLC) основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и «Лучано» (так же называется компания, которую контролирует Минниханова, она управляет спа-комплексом, отелем, рестораном в Казани).

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санкции Белоруссия Канада Банки
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