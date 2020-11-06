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Канада вслед за ЕС расширила санкции против белорусских чиновников

Франсуа-Филипп Шампань
Франсуа-Филипп Шампань (Фото: Daniel Becerril / Reuters)

Власти Канады по согласованию с Евросоюзом ввели санкции против 13 белорусских чиновников. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Как заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, страна продолжит оказывать поддержку белорусскому народу «в их борьбе за мир».

«Несмотря на призыв мирового сообщества к Александру Лукашенко положить конец насилию в Белоруссии, агрессия его режима продолжается. Те, кто несет ответственность за репрессии против народа Белоруссии, столкнутся с возрастающим давлением в виде персональных санкций», — сказал Шампань.

Ранее ЕС расширил санкционный список белорусских чиновников. Среди прочих под санкции попал сын Александра Лукашенко Виктор, являющийся советником президента по национальной безопасности. Ограничения были введены и против самого Лукашенко.

Первый пакет санкций Брюсселя против Белоруссии был утвержден 1 октября. В список вошли чиновники, которые, по мнению ЕС, виновны в фальсификации результатов президентских выборов и нарушении прав человека в стране. В ответ Белоруссия запретила въезд в страну для ряда европейских чиновников. Россия присоединилась к санкциям ЕС против Белоруссии.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

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