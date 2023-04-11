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Политолога Соловья признали иноагентом из-за получения ₽2,7 млн от Google

Политолога Валерия Соловья признали иноагентом из-за получения более ₽2,7 млн от Google
Валерий Соловей
Валерий Соловей (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Политолога Валерия Соловья признали в России иностранным агентом из-за получения денег от зарубежных организаций, в частности более 2,7 млн руб. от Google. Это следует из решения Замоскворецкого районного суда Москвы по иску Соловья к Минюсту.

Соловей требовал отменить решение о включении его в реестр иноагентов. Суд установил, что в Минюст из Росфинмониторинга поступили сведения о получении политологом денег от иностранных источников. На основании этой информации суд иск не удовлетворил.

В решении говорится, что с октября 2021 года по февраль 2022 года Соловей получил пять денежных переводов на общую сумму 2,7 млн руб. от Google Ireland Limited. С октября по декабрь 2021 года, согласно материалам дела, Соловей получил 124 тыс. руб. от ICEUR — расположенного в Австрии независимого института, который проводит аналитические исследования в сфере бизнеса, экономики и политических отношений Евросоюза.

В документе также отмечается, что Соловей «распространяет и распространял сообщения и материалы для неограниченного круга лиц» через свои страницы в соцсетях — сообщения и материалы «Радио Свобода», которое признано в России СМИ-иноагентом.

Соловья включили в реестр Минюста в сентябре 2022 года. «Для меня это решение было ожидаемым, вопрос был только в том, когда я попаду в этот список. Я продолжу делать то, что и делал прежде, только буду давать заставку, что я признан иноагентом», — сказал он тогда РБК.

В октябре Соловей и также включенные в реестр иноагентов лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич и телеведущий Михаил Шац подали иски против Минюста, решив оспорить попадание в список. В заявлении говорилось, что «никаких законных оснований для этого решения [Минюста] нет, оно ущемляет их права и свободы и противоречит Конституции».

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