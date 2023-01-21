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Ученые предложили оценивать рост ВВП по освещению на улицах

Ученые Чикагского университета предложили оценивать рост ВВП по освещению на улицах
Данные об освещенности страны, полученные со спутниковых снимков, могут отражать динамику роста ВВП. Корреляция между этими данными помогает выявлять искажение реальных темпов роста экономики в официальных отчетах, считают ученые

Данные о динамике освещенности страны ночью, полученные со спутниковых снимков, могут доказать фальсификацию данных об экономическом росте, показало исследование Чикагского университета, проведенное доктором Луисом Мартинезом. Материалы исследования были опубликованы в октябре прошлого года, на них обратила внимание The Wall Street Journal.

Теория Мартинеза основана на предположении, что динамику внутреннего валового продукта можно оценить на основании изменения освещенности страны. «По мере роста экономики появляется больше домов, больше фабрик, больше уличных фонарей. Все это производит свет», — поясняет идею Мартинес. Это предположение основано в том числе и на предыдущих работах ученых в этой сфере. Еще в 2012 году экономисты Брауновского университета и Национального бюро экономических исследований США сообщили о разработке статистической основы для оценки роста ВВП по данным спутниковых снимков. На тот момент расхождение между оценкой, полученной с помощью снимков, и официальными данными они оценивали не более чем в 3 п.п. в год.

Данные о ночной освещенности стран можно получить из базы снимков, сделанных аппаратами Программы оборонных и метеорологических спутников ВВС США. Снимки доступны за период с 1992 по 2013 год.

Хотя определить на основании этих данных точный показатель ВВП невозможно, сравнение динамики освещенности с официальной статистикой страны может показать расхождение официальных данных с реальностью. Мартинес утверждает, что расхождения между официальными данными о ВВП страны и оценками его динамики, данными с помощью спутниковых снимков, хорошо заметны на примере авторитарных стран.

Мартинес изучил корреляцию данных, полученных с помощь анализа спутниковых данных, с официальными показателями ВВП стран и сравнил ее с классификацией стран «по уровню свободы и несвободы», который расчитывают американские аналитические центры. По его оценкам, в среднем расхождение между официальными данными о росте ВВП у стран, которые американские эксперты, считают авторитарными и данными, полученными с помощью анализа спутниковых снимков, составляет 35%.

Среди «свободных» стран, у которых наблюдается такое расхождение, Мартинес называет, например, Индию. Среди «несвободных» — Россию, Азербайджан, Казахстан и Катар. WSJ отмечает также, что в исследовании есть еще один спорный момент. На рост освещенности могут повлиять единичные инфраструктурные проекты — например, ввод в строй новой крупной автострады с освещением.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
ВВП отключение электричества электричество спутниковые снимки
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