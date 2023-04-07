Картаполов описал возможные задачи срочников на миротворческих миссиях

Картаполов: зачисленных в миротворцы срочников не будут привлекать к опасным задачам

Для подготовки в миротворческих миссиях срочники будут изучать иностранные языки и навыки коммуникации. Привлекать их к выполнению опасных задач Минобороны не планирует

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Участие военнослужащих срочной службы в миротворческих миссия будет исключительно добровольным, их не будут привлекать к задачам, связанным с угрозой для жизни, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью программе «ЧЭЗ» на телеканале РБК.

Картаполов пояснил, что для участия в миротворческой миссии срочник должен будет подать рапорт и пройти дополнительную подготовку. Такая подготовка может заключаться в изучении документов, регламентирующих миротворческую деятельность, изучении иностранных языков, навыков коммуникации с местным населением и так далее.

«Он (срочник. — РБК) не будет выполнять задачи, которые связаны с риском для жизни. Он будет выполнять задачи, которые сходны с теми, которые он выполняет в обычной обстановке в мирное время у себя в части, где проходит службу. Там много задач, которые связаны с функцией обеспечения. Вот этими функциями и будут заниматься те срочники, которые получат такую возможность, на добровольной основе и прошедшие дополнительную подготовку», — рассказал Картаполов.

В качестве примера таких задач он назвал транспортировку грузов для миротворческих сил — срочники могут быть задействованы в безопасной доставке грузов на центральную базу, в то время как их распределением по миротворческим постам будут заниматься профессиональные военные. Все детали выполнения таких задач будут регламентированы Министерством обороны.

Картаполов подчеркнул, что специальная военная операция на Украине не считается миротворческой миссией и срочников в ней не задействуют.

Полное интервью с Андреем Картаполовым смотрите в программе «ЧЭЗ» на телеканале РБК в 19:30 мск.

Законопроект об использовании срочников в миротворческих операциях подготовило Минобороны. В пояснительной записке говорилось, что это позволит «расширить возможности по привлечению военного персонала, направляемого для участия в миротворческой деятельности». Госдума одобрила законопроект в первом чтении 4 апреля.

Сейчас, согласно закону, в миротворческой миссии на добровольной основе могут принимать участие только военные, проходящие службу по контракту. Россия участвует в двух миротворческих миссиях — в Приднестровье и в Нагорном Карабахе.