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Росавиация присвоила выбросу пепла вулкана Шивелуч красный код опасности

Росавиация присвоила выбросу пепла вулкана Шивелуч максимальный — красный — код опасности
Фото: ИВиС ДВО РАН
Фото: ИВиС ДВО РАН

Росавиация присвоила выбросу пепла вулкана Шивелуч красный код опасности
Video

Росавиация присвоила выбросу пепла после извержения вулкана Шивелуч на Камчатке красный (максимальный) код опасности по шкале ИКАО (Международной организации гражданской авиации), сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с эксплозивным извержением вулкана Шивелуч на Камчатке ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» по согласованию с Росавиацией в соответствии с международными нормами ИКАО в целях обеспечения безопасности полетов издано извещение летному составу (NOTAM — Notice to Airmen)», — говорится в сообщении.

Такое извещение может содержать информацию о введении в действие определенных правил или информацию об опасности, связанную с выполнением полетов в отдельных зонах.

Летным экипажам рекомендовали учитывать особенности данного природного явления при выборе маршрутов для внутренних и международных полетов и отслеживать изменения метеорологической информации.

Снеговик из пепла: последствия извержения вулкана на Камчатке
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Извержение вулкана Шивелуч началось накануне. Это привело к пеплопадам в близлежащих населенных пунктах Усть-Камчатского района, высота пеплового облака составила 15–20 км. Как отметили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, облако от извержения Шивелуча протянулось на 500 км к северо-западу от вулкана.

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В поселке Ключи, который находится примерно в 50 км от вулкана, на снег упал вулканический пепел, размер его слоя — около 8,5 см. Жители Ключей рассказали, что небо над поселком почернело, в школах отменили уроки. Это пеплопад стал сильнейшим за 60 лет, последний раз такое количество пепла фиксировалось там в 1964 году.

Поселок Козыревск и село Майское из-за сильного пеплопада и мокрого снега остались без электроснабжения. Было закрыто движение по дороге Ключи — Усть-Камчатск.

Росавиация присвоила выбросу пепла вулкана Шивелуч красный код опасности

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Росавиация вулкан извержение вулкана Шивелуч Камчатка
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