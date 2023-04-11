Росавиация присвоила выбросу пепла вулкана Шивелуч красный код опасности

Фото: ИВиС ДВО РАН

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Росавиация присвоила выбросу пепла после извержения вулкана Шивелуч на Камчатке красный (максимальный) код опасности по шкале ИКАО (Международной организации гражданской авиации), сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с эксплозивным извержением вулкана Шивелуч на Камчатке ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» по согласованию с Росавиацией в соответствии с международными нормами ИКАО в целях обеспечения безопасности полетов издано извещение летному составу (NOTAM — Notice to Airmen)», — говорится в сообщении.

Такое извещение может содержать информацию о введении в действие определенных правил или информацию об опасности, связанную с выполнением полетов в отдельных зонах.

Летным экипажам рекомендовали учитывать особенности данного природного явления при выборе маршрутов для внутренних и международных полетов и отслеживать изменения метеорологической информации.

Извержение вулкана Шивелуч началось накануне. Это привело к пеплопадам в близлежащих населенных пунктах Усть-Камчатского района, высота пеплового облака составила 15–20 км. Как отметили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, облако от извержения Шивелуча протянулось на 500 км к северо-западу от вулкана.

В поселке Ключи, который находится примерно в 50 км от вулкана, на снег упал вулканический пепел, размер его слоя — около 8,5 см. Жители Ключей рассказали, что небо над поселком почернело, в школах отменили уроки. Это пеплопад стал сильнейшим за 60 лет, последний раз такое количество пепла фиксировалось там в 1964 году.

Поселок Козыревск и село Майское из-за сильного пеплопада и мокрого снега остались без электроснабжения. Было закрыто движение по дороге Ключи — Усть-Камчатск.