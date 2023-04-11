Снеговик из пепла: последствия извержения вулкана на Камчатке
Фотографии с последствиями извержения вулкана Шивелуч и пеплопада
На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. В селах у вулкана идет пеплопад — пепел толстым слоем покрывает улицы и дома. Высота столба дыма из вулкана — 15 км. Выпадение такого объема пепла стало рекордным с 1964 года
Фото: Дмитрий Левин / ТАСС
Фото: Иван Нуждаев / ИВиС ДВО РАН
Фото: bondarenko_ukmr / Telegram
Фото: Иван Нуждаев / ИВиС ДВО РАН
Фото: Иван Нуждаев / ИВиС ДВО РАН
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