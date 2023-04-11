Снеговик из пепла: последствия извержения вулкана на Камчатке

На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. В селах у вулкана идет пеплопад — пепел толстым слоем покрывает улицы и дома. Высота столба дыма из вулкана — 15 км. Выпадение такого объема пепла стало рекордным с 1964 года

Дорога на Усть-Камчатск 8 см за 4 часа в пос. Ключи