Трамп вновь вернется в Нью-Йорк для дачи показаний

Трамп вернется в Нью-Йорк для дачи показаний по гражданскому иску на $250 млн в четверг

Бывший президент США Дональд Трамп вновь поедет в Нью-Йорк для повторной дачи показаний по гражданскому иску генпрокурора города Летиции Джеймс на $250 млн, сообщает телеканал ABC News и CNN со ссылкой на свои источники.

В сентябре 2022 года Джеймс подала иск против экс-президента, членов его семьи и связанных с ними компаний по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Генпрокурор заявляла, что ответчики, включая Трампа, нарушили законы уголовного кодекса нескольких штатов, подделывая документы, платя меньше налогов и предоставляя недостоверные финансовые отчеты. Помимо этого, они участвовали в мошенничестве в сфере страхования, взяв под меньший процент залоги.

Ожидается, что Трамп в четверг, 13 апреля, вернется в Нью-Йорк, чтобы дать показания по этому делу. Как уточняет ABC, экс-президент пытался отсрочить начало судебного разбирательства по этому иску. Во время дачи первых показаний он не ответил на многие вопросы, кроме подтверждения того, что он понимает основные правила и процедуры. Когда ему задавали вопросы о его финансах, Трамп неоднократно ссылался на Пятую поправку Конституции США и продолжал делать это в течение нескольких часов, передает ABC.

Поправка гласит, что обвиняемое в совершении преступления лицо может не свидетельствовать против себя, имеет право на надлежащее судебное разбирательство, а также не должно привлекаться к ответственности дважды за одно и то же нарушение.

На прошлой неделе Трамп покинул Нью-Йорк после того, как ему предъявили обвинения по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловых документов и, в частности, выплаты $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их романе.

Арест и выдвижение обвинений против Трампа — это первый случай уголовного преследования президента США за последние 150 лет. Как отмечает The New York Times, в последний раз человека, занимавшего наивысший государственный пост в США, арестовывали в 1872 году. Тогда в Вашингтоне полицейский арестовал действующего президента Улисса Гранта за превышение скорости.

Экс-президент поручил своему бывшему адвокату Майклу Коэну передать актрисе деньги перед выборами 2016 года. Это было оформлено как оплата юридических услуг, что следствие сочло фальсификацией документов.

Свою вину Трамп не признал. Через пару дней после суда он заявил, что после этих событий его рейтинги выросли до как никогда высоких уровней, а на предвыборную кампанию удалось собрать $10 млн.