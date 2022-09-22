Как новый иск властей против Трампа сплотил его сторонников Генпрокурор Нью-Йорка обвинила экс-президента и членов его семьи в мошенничестве с недвижимостью

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс обвинила Дональда Трампа и его семью в мошенничестве. Это уже второе дело на экс-президента, однако республиканцы считают, что рейтинги Трампа даже вырастут

Эрик, Дональд, Иванка и Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

В чем штат Нью-Йорк обвинил Дональда Трампа

В среду, 21 сентября, генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск в Верховный суд штата против 45-го президента США Дональда Трампа, обвинив его и трех его взрослых детей в коммерческом мошенничестве, продолжавшемся более десяти лет. В гражданском иске утверждается, что девелоперская компания Трампа Trump Organization вводила в заблуждение инвесторов, страховые компании и налоговые органы, искусственно завышая цены на недвижимость для привлечения инвестиций, а затем занижая их ради налоговых льгот. Речь идет о манипуляциях со стоимостью 23 объектов, включая курорт Мар-о-Лаго во Флориде (там же находится одноименное имение Трампа), поместье Seven Springs в Нью-Йорке и отель DC в комплексе Old Post Office в Пенсильвании.

Гражданский иск стал кульминацией трехлетнего расследования, в процессе которого под руководством Джеймс были допрошены 65 свидетелей и изучены более миллиона документов. Согласно иску, проводить манипуляции с активами Trump Organization Трампу также помогали бывшие руководители компании Аллен Вайссельберг и Джеффри Макконни. В результате Трамп «ложно раздул свое состояние на миллиарды долларов, чтобы несправедливо обогатиться и обмануть систему, и тем самым обманул всех».

В своем 222-страничном иске Джеймс требует выписать экс-президенту штраф в размере $250 млн и навсегда запретить ему и его детям, Дональду Трампу-младшему, Иванке Трамп и Эрику Трампу, занимать руководящие должности в любой корпорации, зарегистрированной или лицензированной в Нью-Йорке. Она также призывает запретить Трампу и Trump Organization покупку недвижимости или подачу заявок на займы в любых финансовых учреждениях штата на пять лет.

В ответ Трамп обрушился с резкой критикой на генерального прокурора. «Очередная охота на ведьм со стороны расистского генерального прокурора Летиции Джеймс», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social, намекая, что Джеймс афроамериканка и сторонница Демократической партии. В серии постов экс-президент предположил, что Джеймс выдвинула иск против него по политическим мотивам, пытаясь поднять свои низкие рейтинги перед грядущими выборами генпрокурора Нью-Йорка. По его словам, в противном случае это дело не дошло бы до суда.

Экс-президент также припомнил ей неудачную попытку выдвинуться от Демократической партии на выборы губернатора штата в 2021 году. Джеймс тогда только завершила расследование по обвинениям в домогательстве против экс-губернатора Нью-Йорка Джеймса Куомо, которое привело к его отставке, и рассчитывала на поддержку избирателей. Однако та оказалась ниже прогноза: первая женщина — губернатор штата, сменившая Куомо, Кэти Хоул, опередила ее с большим отрывом в борьбе за номинацию от Демпартии. Спустя шесть недель кампании Джеймс заявила, что передумала и что хочет закончить работу «по нескольким важным расследованиям и делам». В тот же день стало известно, что офис Джеймс намерен допросить Трампа по делу о мошенничестве.

Дело о мошенничестве — не первое заведенное в отношении Трампа. 9 августа ФБР обыскало его имение Мар-а-Лаго по подозрению в нарушении «закона о шпионаже», согласно которому бывшему президенту может грозить до пяти лет. Агенты вынесли из имения Трампа 11 комплектов документов с засекреченными файлами. По утверждению самого Трампа, он рассекретил их, перед тем как забрать. В рамках этого дела Трамп также может быть обвинен в нарушении федерального закона о хранении документов и, как следствие, лишен права занимать любые федеральные должности. Если это произойдет, он не сможет участвовать в президентских выборах 2024 года, на которых, по сообщениям СМИ, вновь намерен выдвинуть свою кандидатуру.

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Почему новые обвинения могут быть на руку Трампу

Обвинения, с которыми столкнулся Трамп в последние месяцы, носят беспрецедентный характер, поскольку ни один американский лидер не подвергался подобному преследованию. Это дает повод как республиканцам, так и электорату Трампа сомневаться в обоснованности обвинений. Уже после обыска в Мар-а-Лаго ряд видных республиканцев, включая возможного соперника Трампа на выборах 2024 года, сенатора от Флориды Рона Де Сантиса, заявили о политизации процесса. Лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти, претендующий на роль спикера по итогам ноябрьских выборов в конгресс США, даже объявил о намерении инициировать расследование этого инцидента, если республиканцы вернут себе палату представителей.

Новый иск против Трампа лишь укрепил его позицию, поскольку Джеймс воспринимается республиканцами и их сторонниками не как должностное лицо, а как член Демпартии, имеющий собственные политические амбиции. Действительно, Джеймс не раз заявляла о своем намерении пойти против Трампа, а также называла его президентство незаконным. Особенно громогласно ее заявления прозвучали во время борьбы за пост генпрокурора Нью-Йорка в 2018 году. «Я буду проливать яркий свет на каждый темный уголок его сделок с недвижимостью и каждую сделку, требуя правдивости во всех случаях», — сказала Джеймс, выступая перед сторонниками в Бруклине.

Примечательно, что ее слова запомнились не только сторонникам Трампа. Генпрокурор США в 2019–2020 годах республиканец Уильям Барр, который свидетельствовал против экс-президента на слушаниях в конгрессе при расследовании штурма Капитолия, критически высказался об иске Джеймс в эфире телеканала Fox News. «Мне трудно не сделать вывод о том, что это — удар по политическим позициям. Эта женщина агитировала в борьбе за пост, обещая пойти против Трампа», — пояснил Барр.

Politico также приводит ряд высказываний республиканских стратегов, которые фиксируют сплочение грядущих избирателей Трампа вокруг его фигуры. Дэйв Карни, национальный республиканский стратег из Нью-Гемпшира, назвал сложившуюся ситуацию, в которой, по его словам, демократы политизируют правовую систему, вишенкой на торте. Другой республиканский консультант, социолог Фрэнк Лунц, заявил, что «чем больше на Трампа нападают, тем выше он поднимается среди республиканцев», отметив, что экс-президент «отлично умеет разыгрывать карту жертвы».