Трамп заявил о риске для США остаться без боеприпасов в «третьей мировой»

Дональд Трамп (Фото: Marco Bello / Reuters)

США рискуют остаться без боеприпасов в возможной третьей мировой войне, заявил бывший президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Тем путем, которым следуют США, мы вскоре окажемся в третьей мировой войне — и без боеприпасов», — написал он (цитата по The Independent).

Трамп назвал администрацию нынешнего президента Джо Байдена «худшей в истории» и призвал «избавиться от Байдена».

Бывший президент США пожелал счастливой Пасхи «всем этим слабым и патетическим псевдореспубликанцам, радикальным левым демократам, социалистам, марксистам и коммунистам, которые убивают нашу нацию», и опубликовал пост со словами «третья мировая война».

Трамп неоднократно говорил, что мир стоит на пороге третьей мировой войны из-за политики администрации Байдена в отношении Украины. Он критиковал масштабы американской помощи Украине: «У нас $35 трлн задолженности, у нас проблемы, а мы выводим деньги». Бывший американский лидер обещал «очистить» Белый дом от всех «разжигателей войны».

Он также называл себя единственным кандидатом в президенты США, кто может предотвратить новый глобальный конфликт. В ноябре прошлого года Трамп объявил о планах участвовать в президентской гонке в 2024 году.