Трамп сравнил финансирование Украины США и Евросоюзом

США выделяют Киеву гораздо больше средств, чем Европа, заявил бывший президент страны Дональд Трамп, выступая на студенческой конференции под эгидой Turning Point USA во Флориде. Трансляцию вел телеканал Fox News в Facebook (соцсеть и ее материнская компания Meta признаны экстремистскими и запрещены в России).

«Если вы посмотрите на Украину, то мы дали им более $60 млрд. Европейские страны, которые, очевидно, более затронуты этим, чем мы, дали лишь крошечную долю данной суммы. <...> Но у нас $35 трлн задолженности, у нас проблемы, а мы выводим деньги», — сказал он.

Трамп повторно отметил, что конфликта на Украине не произошло бы, если бы главой США был он, а не действующий президент страны Джо Байден. По словам бизнесмена, при нем США были «сильными и могущественными», а при Байдене стали «нищей» страной, которую «никто больше не уважает». Сам президент США «выпрашивает» у мира энергоресурсы, считает бывший глава государства.

Трамп проиграл президентские выборы Байдену в ноябре 2020 года с результатом в 232 голоса выборщиков против 306 у Байдена. Впоследствии он неоднократно пытался оспорить эти результаты.

США начали поставлять оружие Украине еще до начала российской спецоперации. Согласно подсчетам РБК, на конец июня 2022 года, США передали Украине лишь 50% обещанных объемов вооружений, однако это все равно делало их лидерами по поставкам. Вашингтон передавал Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin, гаубицы М777, противовоздушные комплексы Stinger, дроны-камикадзе Switchblade, бронетранспортеры M113, дроны Phoenix Ghost и другое оружие. Всего, по данным телеканала CNBC, к концу июля США обязались поставить Киеву оружие на $8 млрд.

При этом совокупные расходы европейских и западных стран на оружие, которое они уже поставили или обязались поставить украинским войскам, к концу июня достигали примерно $38,5 млрд. Это больше, чем выделили на военные расходы Италия, Австралия, Канада или Польша за весь 2021 год (по данным SIPRI).