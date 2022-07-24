Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 57,76 (+0,65) Инвестиции, 22 июл, 16:05
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 57,39 (+0,91) Инвестиции, 22 июл, 16:05
В Калифорнии загорелся лес у Йосемитского парка на площади 40 кв. км Общество, 06:12
В Запорожье заявили, что военная база России станет гарантом безопасности Политика, 06:06
ВГА Запорожья сообщила об отражении российскими ПВО ударе по Мелитополю Политика, 05:37
Трамп сравнил финансирование Украины США и Евросоюзом Политика, 05:07
Токаев и принц Саудовской Аравии обсудили инвестиционное сотрудничество Политика, 04:56
Генсек кабинета министров Японии заразился коронавирусом Политика, 04:14
В ДНР заявили об обстреле Донецка десятью снарядами Политика, 03:40
Макрон счел возможным возобновление ядерной сделки с Ираном Политика, 03:29
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Убийца Абэ пройдет психиатрическую экспертизу Политика, 03:07
Ледяной бар, купание в фонтане и гидранте: как в Европе спасаются от жары Общество, 03:00
Politico сообщила о гибели наемников из США, Канады и Швеции в Донбассе Политика, 02:41
Два человека погибли во время бури в Польше Общество, 02:33
Один человек погиб в Сочи после ливня Общество, 01:52
Лавров встретится с руководством Египта Политика, 01:05
Военная операция на Украине ,  
0 

Трамп сравнил финансирование Украины США и Евросоюзом

США выделяют Киеву гораздо больше средств, чем Европа, заявил бывший президент страны Дональд Трамп, выступая на студенческой конференции под эгидой Turning Point USA во Флориде. Трансляцию вел телеканал Fox News в Facebook (соцсеть и ее материнская компания Meta признаны экстремистскими и запрещены в России).

«Если вы посмотрите на Украину, то мы дали им более $60 млрд. Европейские страны, которые, очевидно, более затронуты этим, чем мы, дали лишь крошечную долю данной суммы. <...> Но у нас $35 трлн задолженности, у нас проблемы, а мы выводим деньги», — сказал он.

Трамп повторно отметил, что конфликта на Украине не произошло бы, если бы главой США был он, а не действующий президент страны Джо Байден. По словам бизнесмена, при нем США были «сильными и могущественными», а при Байдене стали «нищей» страной, которую «никто больше не уважает». Сам президент США «выпрашивает» у мира энергоресурсы, считает бывший глава государства.

Трамп заявил, что при нем конфликта на Украине не произошло бы
Политика
Дональд Трамп

Трамп проиграл президентские выборы Байдену в ноябре 2020 года с результатом в 232 голоса выборщиков против 306 у Байдена. Впоследствии он неоднократно пытался оспорить эти результаты.

США начали поставлять оружие Украине еще до начала российской спецоперации. Согласно подсчетам РБК, на конец июня 2022 года, США передали Украине лишь 50% обещанных объемов вооружений, однако это все равно делало их лидерами по поставкам. Вашингтон передавал Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin, гаубицы М777, противовоздушные комплексы Stinger, дроны-камикадзе Switchblade, бронетранспортеры M113, дроны Phoenix Ghost и другое оружие. Всего, по данным телеканала CNBC, к концу июля США обязались поставить Киеву оружие на $8 млрд.

При этом совокупные расходы европейских и западных стран на оружие, которое они уже поставили или обязались поставить украинским войскам, к концу июня достигали примерно $38,5 млрд. Это больше, чем выделили на военные расходы Италия, Австралия, Канада или Польша за весь 2021 год (по данным SIPRI).

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Фото: Marco Prosch / Getty Images Обруч, корсет, упражнения на пресс: помогают ли они уменьшить талию
Статьи
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Oli Scarff/Getty Images В Москве может освободиться 1,5 млн кв. м офисов: что с ними делать
Прогнозы
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images Как аудитория 50+ покупает и потребляет онлайн
Прогнозы
Pro
Как и зачем в арбитражном суде использовать материалы уголовного дела
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Рынок жилья стоит на паузе. Выгодны ли сейчас инвестиции в недвижимость
Статьи
Pro
Говард Маркс 12 мифов об инвестициях от автора любимой рассылки Уоррена Баффетта
Статьи
Теги
Дональд Трамп Украина США финансирование
Материалы по теме
Трамп обвинил власти США в «чтении лекций», пока страна «в упадке»
Политика
Трамп заявил, что при нем конфликта на Украине не произошло бы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter