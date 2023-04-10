«Роскосмос» сообщил о планах поставить Индии двигатели для ракет

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«Роскосмос» обсуждает с Индией поставки ракетных двигателей РД-191, сообщил первый заместитель главы госкорпорации Андрей Ельчанинов в интервью «Интерфаксу».

«Сейчас мы обговариваем детали, характеристики и объем поставок. Надеемся, выйдем на контракт в ближайшей перспективе», — сказал он.

В декабре прошлого года заместитель генерального директора по осуществлению государственных полномочий «Роскосмоса» Валерий Шерин рассказал, что «Роскосмос» изучает возможность поставок в Индию десяти ракетных двигателей РД-191 производства НПО «Энергомаш» в период с 2024 по 2029 год.

Соглашение, по его словам, позволит загрузить предприятия и привлечь «очень существенные внебюджетные источники финансирования [для] развития уже отечественной космической программы».

Двигатель РД-191 разработан для семейства российских ракет-носителей в 1999–2011 годах. Это однокамерный жидкостный ракетный двигатель, работающий на керосине и жидком кислороде. Его первые летные испытания прошли в 2014 году.

Глава НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов в августе 2019 года рассказывал РБК, что компания обсуждает с индийскими представителями развитие сотрудничества в области двигателестроения. На переговорах обсуждалась в том числе передача лицензии на право производства на территории Индии двигателей в диапазоне от 100 до 400 т.