Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 07 апр, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 07 апр, 16:12
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:20
Как автор книги «Как работать по 4 часа в неделю» борется с усталостью Pro, 16:18
«Роскосмос» сообщил о планах поставить Индии двигатели для ракет Технологии и медиа, 16:18
Минобороны сообщило о возвращении из плена 106 военных Политика, 16:17
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 16:06
Южнокорейская биржа GDAC сообщила о взломе и краже криптовалют на $14 млн Крипто, 16:03
В Госдуме предложили вернуть части должников субсидии на оплату ЖКУ Недвижимость, 15:59
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
Петиция к Зеленскому о демобилизации набрала нужное число подписей Политика, 15:52
Непомнящий выиграл вторую партию за мировую шахматную корону Спорт, 15:43
Что ваша онлайн-касса может рассказать о вашем бизнесе РБК и СберБизнес, 15:39
Экс-премьер Пакистана: «Мы хотели дешевую нефть из России, как в Индии» Политика, 15:36
Партнер — бренд уровня Apple: как привлечь, выстроить работу и удержать Pro, 15:35
«Аэрофлот» впервые отправил самолет для ремонта в Иран Бизнес, 15:30
Российский боец проведет поединок против бывшего чемпиона Bellator Спорт, 15:24
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Технологии и медиа ,  
0 

«Роскосмос» сообщил о планах поставить Индии двигатели для ракет

Замглавы «Роскосмоса» Ельчанинов: Россия обсуждает с Индией контракт на поставку РД-191
Фото: Роскосмос / Global Look Press
Фото: Роскосмос / Global Look Press

«Роскосмос» обсуждает с Индией поставки ракетных двигателей РД-191, сообщил первый заместитель главы госкорпорации Андрей Ельчанинов в интервью «Интерфаксу».

«Сейчас мы обговариваем детали, характеристики и объем поставок. Надеемся, выйдем на контракт в ближайшей перспективе», — сказал он.

В декабре прошлого года заместитель генерального директора по осуществлению государственных полномочий «Роскосмоса» Валерий Шерин рассказал, что «Роскосмос» изучает возможность поставок в Индию десяти ракетных двигателей РД-191 производства НПО «Энергомаш» в период с 2024 по 2029 год.

Соглашение, по его словам, позволит загрузить предприятия и привлечь «очень существенные внебюджетные источники финансирования [для] развития уже отечественной космической программы».

Двигатель РД-191 разработан для семейства российских ракет-носителей в 1999–2011 годах. Это однокамерный жидкостный ракетный двигатель, работающий на керосине и жидком кислороде. Его первые летные испытания прошли в 2014 году.

Глава НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов в августе 2019 года рассказывал РБК, что компания обсуждает с индийскими представителями развитие сотрудничества в области двигателестроения. На переговорах обсуждалась в том числе передача лицензии на право производства на территории Индии двигателей в диапазоне от 100 до 400 т.

Читайте на РБК Pro
Криптовалюта против инфляции: зачем и кому нужны флэткоины
Инвестиционные советы от ChatGPT: помогут ли они разбогатеть
Какие вопросы стоит задавать на переговорах, а какие только все испортят
Tesla начала ценовую войну в Китае. Что будет с рынком электрокаров
Теги
Роскосмос Индия ракетные двигатели ракеты НПО Энергомаш
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
В «Роскосмосе» рассказали о пяти случаях спасения МКС за год
Технологии и медиа
«Роскосмос» отправит на орбиту чайку с занавеса МХТ им. Чехова
Технологии и медиа
«Роскосмос» назвал дату первого полета на Луну в современной России
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter