В «Роскосмосе» сообщили о планах поставить Индии 10 ракетных двигателей

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«Роскосмос» изучает возможность поставок в Индию десяти ракетных двигателей РД-191 в течение пяти лет начиная с 2024 года. Об этом заявил заместитель генерального директора по осуществлению государственных полномочий госкорпорации Валерий Шерин на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, передает корреспондент РБК.

«В период с 2024 по 2029 год мы рассматриваем возможность поставки около десяти ракетных двигателей РД-191 производства НПО «Энергомаш», — сказал он.

Соглашение позволит загрузить предприятия и привлечь «очень существенные внебюджетные источники финансирования [для] развития уже отечественной космической программы», добавил Шерин.

Научно-производственное объединение «Энергомаш» — головное предприятие «Роскосмоса» по разработке жидкостных ракетных двигателей. Оно было основано в 1929 году в Ленинграде как группа по разработке ракетных двигателей при газодинамической лаборатории под руководством Валентина Глушко. Предприятием разработаны десятки жидкостных ракетных двигателей для боевых баллистических и космических ракет. Двигатель РД-191 разработан для семейства российских ракет-носителей в 1999–2011 годах. Это однокамерный жидкостный ракетный двигатель, работающий на керосине и жидком кислороде. Его первые летные испытания прошли в 2014 году.

Глава НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов в августе 2019 года рассказывал РБК, что компания обсуждает с индийскими представителями развитие сотрудничества в области двигателестроения. На переговорах обсуждалась в том числе передача лицензии на право производства двигателей на территории Индии, речь шла о двигателях в диапазоне от 100 до 400 т. Арбузов уточнял, что переговоры идут на фоне разработки Индией средств выведения для пилотируемой программы.