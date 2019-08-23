На этапе отработки двигателя он болеет какими-то детскими болезнями, но это не значит, что с ними он входит во взрослую жизнь. Все эти проблемы решаются на этапе отработки, доводки, испытаний и целого ряда процедур, которые приводят в итоге к подписанию решения о допуске двигателя к эксплуатации.

Сегодня двигатель полностью соответствует техническому заданию Центра Хруничева. Тем не менее продолжать работу по изучению процессов, которые в нем происходят, необходимо, поэтому ведется научный поиск, выясняется природа протекающих процессов. В научном докладе речь шла как раз о том, как мы решали эту проблему. Естественно, ни одного двигателя с этим дефектом в эксплуатацию просто физически не могло попасть по тем регламентам и стандартам, которые действуют сегодня в отрасли.

О будущем космодрома «Морской старт»

Было бы глупо пустить его на дно или разрезать. При том что в него столько вложено, частными компаниями тем более. Все-таки надо искать пути, как его максимально использовать. На мой взгляд, очень продвинутое было в свое время решение. Просто потенциал не до конца использован.

О переговорах с США

В 2019 году контракты с США на поставки двигателей РД-180 и РД-181 не заключались, мы еще пока в процессе переговоров. Если американцы решат не закупать российские двигатели после 2021 года, конечно, отказ от поставок окажет влияние на нашу экономику, но это не будет стихийным бедствием. Мы к нему готовимся. Мы проводим работу по дозагрузке предприятия. Прорабатываем вопросы поставок не только на американский, но и на целый ряд других рынков.

Двигатели РД-180 были разработаны «Энергомашем» в середине 1990-х годов на базе советского РД-170, который был мощнейшим ракетным двигателем в мире и использовался на сверхтяжелой ракете-носителе «Энергия». РД-180 поставляются на экспорт в США для ракет семейства Atlas.

О конкуренции с Илоном Маском

Мы не считаем его конкурентом. Каждый идет своим путем. Мы с уважением относимся к тем достижениям, которых сегодня компания Илона Маска добивается, но у каждой своей задачи. Мы ни в чем не отстали, и мы свое лидерство будем подтверждать.

О способности Индии заменить рынок США для «Энергомаша»

Индия сегодня создает средства выведения для пилотируемой программы и работает над созданием ракеты сверхтяжелого класса. Конкретных договоренностей нет, идет переговорный процесс. Рассматриваются двигатели в диапазоне от 100 до 400 т.

Мы ведем переговоры над формулой нашего сотрудничества, которое предполагает в том числе последующую передачу лицензии на право производства двигателей на территории Индии. Это уже вопрос межправительственных соглашений. Учитывая уровень наших дружеских отношений, это одна из перспективных тем.

В ходе наших последних контактов со стороны индийского правительства было сказано, что они заинтересованы в развитии сотрудничества в области двигателестроения. Мы договорились, что в сентябре и в октябре проведем целый ряд консультаций, чтобы подготовить предложение для наших правительств по развитию сотрудничества.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Что такое НПО «Энергомаш» Научно-производственное объединение «Энергомаш» — головное предприятие «Роскосмоса» по разработке жидкостных ракетных двигателей. Оно основано в 1929 году в Ленинграде как группа по разработке ракетных двигателей при газодинамической лаборатории под руководством Валентина Глушко. Предприятием разработаны десятки жидкостных ракетных двигателей для боевых баллистических и космических ракет. Общий объем выручки по итогам 2018 года составил 20 млрд руб. По мнению создателя сообщества «Открытый космос» Виталия Егорова, выручка предприятия на 50–60% зависит от американских заказов. В апреле глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд заявил, что Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года. В феврале 2019 года наблюдательный совет «Роскосмоса» утвердил перечень предприятий, которые войдут в холдинг ракетного двигателестроения на базе АО «НПО «Энергомаш» — это АО «КБХА» и «ВМЗ» в Воронеже, КБХМ им. А.М.Исаева, ПАО «Протон-ПМ», АО «НИИмаш» и ОКБ «Факел».

О влиянии «политического разворота» в Бразилии

С Бразилией мы вели интенсивный переговорный процесс до конца 2018 года. Уже в высокой стадии готовности находились решения, которые готовы были принять бразильские власти, в том числе и Министерство обороны, речь шла также и о возможности использования бразильского космодрома. Однако смена правительства и разворот политического курса страны, к сожалению, вернул переговорный процесс почти в исходное состояние.

О переговорах с Китаем о разработке метанового двигателя

Мы ждем ответной реакции на предложения, которые сделаны китайской стороне. По крайней мере на последней встрече, которая состоялась в июле в рамках межправкомиссии по сотрудничеству в космической отрасли, было заявлено, что ракетное двигателестроение — одна из ключевых тем, которая в большей степени их интересует.

Направления нашего сотрудничества пока до конца не ясны. Когда китайские специалисты сформулировали нам свои пожелания, то оказалось, что их интересует все, начиная с самых маленьких двигателей тягой в несколько граммов и заканчивая сверхтяжелыми двигателями тягой в 800 т. Сегодня так же, как с Индией, сфера интересов начинает постепенно сужаться, и мы уже ведем более конкретные переговоры. Но пока это все равно очень широкий спектр.

О неизбежных сокращениях в создающемся холдинге

Сокращения — неизбежный процесс. Все с пониманием к этому относятся. Процесс будет происходить постепенно. Задач сократить 20–30% не поставлено, мы исходим все-таки из соображений разумности.

Естественно, не будет дублирующих отделов, особенно управленческих структур. Выбираем лучших специалистов, которые в дальнейшем будут управлять объединенным предприятием. Следующий шаг — это объединение производственных потоков — то, ради чего вся процедура и затевалась, чтобы оптимизировать производственные мощности, оптимально использовать конструкторский потенциал и исключить дублирование в производственных мощностях, обеспечить оптимальную загрузку.

Кто такой Игорь Арбузов Игорь Арбузов родился в Перми в 1957 году. Окончил механико-технологический факультет Пермского политехнического института и Академию народного хозяйства по программе «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства». В 1979–2006 годах работал на заводе «Пермские моторы». С 2006 по 2014 год возглавлял ПАО «Протон-ПМ». С декабря 2014 по август 2015 года — заместитель гендиректора Объединенной ракетно-космической корпорации по развитию производства. С августа 2015 года — гендиректор НПО «Энергомаш».

О долгах предприятий холдинга

У НИИмаша не такой большой объем кредитов. Там один из существенных вопросов — значительное количество территорий, которые остались у них после создания испытательного комплекса под проект «Энергия-Буран». Несопоставимые размерности: предприятие выпускает двигатель размером с кулак, для которого испытательный стенд нужен примерно с комнату, а у них размер испытательного комплекса 900 га.

«Протон-ПМ» прошел наиболее сложное время, когда последствия отказа от производства двигателей для ракеты-носителя «Протон» очень серьезно ударили по экономике предприятия. Мы вынуждены были оптимизировать численность, производственные мощности. Но с учетом передачи в «Протон-ПМ» производства агрегатов двигателя РД-191, а также целого ряда контрактов в интересах Минобороны нам удалось сформировать портфель заказов, который начинает выводить это предприятие на безубыточную работу. Дно мы прошли, думаю, по итогам убыток будет где-то на уровне 250–270 млн.

Об алкотестере для сотрудников на входе в «Энергомаш»

Я алкотестер не прохожу, меня освободили. Топ-менеджмент проходит, но ни у кого из руководства пока алкоголя не выявлено. Если бы было выявлено, они бы уже здесь не работали. Как правило, за этим следует увольнение. Я сейчас не ручаюсь за цифру, но всего где-то 15–20 сотрудников были уволены.

Что мешает полетам на Марс и Луну

Нужны более совершенные с технической точки зрения средства выведения. Локомотивом развития являются самые смелые проекты, и чем они амбициознее, тем более интенсивно они развивают все, что делается на земле. Надо научиться мечтать — это обязательно.