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«Роскосмос» начал прорабатывать возможность изучения Марса без ЕКА

«Роскосмос»: специалисты прорабатывают возможность исследовать Марс без участия ЕКА

Госкорпорация «Роскосмос» и Российская академия наук прорабатывают возможность исследовать Марс с учетом задела миссии «ЭкзоМарс-2022» — программы Европейского космического агентства (ЕКА) и «Роскосмоса», из которой агентство вышло после начала военной операции на Украине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Специалистами госкорпорации «Роскосмос» и Российской академии наук прорабатывается возможность исследований Марса с учетом задела, созданного в рамках проекта «ЭкзоМарс», в том числе с возможностью привлечения иностранных партнеров», — сообщили в «Роскосмосе».

В космическом ведомстве отметили, что «вся мировая наука лишилась миссии», а научные приборы «АДРОН-РМ» и «ИСЕМ», которые были установлены на европейский марсоход в рамках «ЭкзоМарс-2022», будут демонтированы. «Мы можем только пожелать нашим коллегам из ЕКА успешно осуществить запуск марсохода в октябре 2028 года без нашего участия», — добавили в корпорации.

Основная цель «ЭкзоМарса» — поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на этой планете. Он состоит из двух этапов. На первом в 2016 году были запущены два космических аппарата — орбитальный Trace Gas Orbiter для наблюдений атмосферы и посадочный модуль Schiaparelli, в задачи которого входила отработка посадки. На втором этапе к Марсу должны запустить российскую посадочную платформу с европейским автоматическим марсоходом на борту.

17 марта 2022 года правящий совет ЕКА счел невозможным продолжение сотрудничества с «Роскосмосом» из-за «военных действий на Украине». Совет уполномочил главу агентства Йозефа Ашбахера определить новые варианты миссии марсохода в рамках программы. В марте 2020 года ESA и «Роскосмос» сообщили о переносе запуска миссии ExoMars с 2020 на 2022 год в связи с необходимостью проведения дополнительных испытаний оборудования.

Теги
Роскосмос Марс Европейское космическое агентство марсоход «ЭкзоМарс»
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