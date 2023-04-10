Пушилин заявил о подрыве ВСУ здания администрации Артемовска перед уходом

Денис Пушилин (справа) (Фото: pushilindenis / Telegram)

Украинские военные подорвали здание администрации Артемовска (украинское название — Бахмут), прежде чем отойти «под натиском» российских подразделений. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Утром он прибыл в Артемовск и проехал по городу.

«Сегодня увидел, что осталось в том числе и от центра города. [Члены ЧВК] Вагнера показали наши флаги на том месте, где ранее было здание администрации», — рассказал Пушилин.

3 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что над администрацией Артемовска подняли российский флаг. «Юридически мы взяли Бахмут», — сказал он. При этом в западных кварталах города, по его словам, «остался противник».

Президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля заявил, что для ВСУ в Артемовске сложилась самая сложная ситуация. «Для меня главное — не потерять наших военных. И безусловно, если будет момент еще более горячих событий и опасность потери личного состава и окружения, то, безусловно, будут приняты правильные решения», — заверил глава государства.

10 апреля командующий сухопутными войсками украинской армии Александр Сырский приехал на передовую и пообщался с командирами подразделений, которые обороняются в районе Артемовска. Сырский назвал бои ожесточенными. «Оборона продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая», — добавил он.