Глава сухопутных войск ВСУ Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной

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Командующий сухопутными войсками украинской армии Александр Сырский заявил, что в очередной раз выезжал на передовую и пообщался с командирами подразделений, которые обороняются в районе Артемовска (украинское название — Бахмут).

«Бои носят ожесточенный характер <...> Оборона продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая», — цитирует генерала украинский ресурс Military Media Center.

Сырский также опубликовал видеозапись положения в окопах, залитых весенней водой, где бойцы передвигаются по слою жидкой грязи.

13 марта командующий также характеризовал обстановку вокруг Артемовска как сложную.

«Штурмовые отряды Вагнера наступают с нескольких направлений, пытаются прорвать оборону наших войск и продвинуться в центральные районы города», — написал он тогда в своем телеграм-канале.

3 апреля основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что над городской администрацией Артемовска подняли российский флаг с надписью в память о военкоре Владлене Татарском, который погиб при взрыве в петербургском кафе, а также знамя ЧВК.



«2 апреля, 23:00 ровно. <...> Юридически мы взяли Бахмут. И командиры подразделений, которые брали администрацию и весь центральный квартал, понесут и поставят эти знамена», — сказал он. По словам Пригожина, «в западных кварталах остался противник».

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