Правительство продлило льготы для отчисленных за границей студентов

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Правительство продлит на 2023 год программу поддержки студентов, «безосновательно отчисленных из вузов недружественных стран». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства.

«Мы продолжим помогать всем ребятам, которые хотят учиться и заниматься наукой в нашей стране. Для них действует сеть передовых инженерных школ, строятся объекты класса «мегасайенс». Для молодых ученых доступны жилищные сертификаты и много-много других мер поддержки», — сказал Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

В 2022 году 2,5 тыс. человек, у которых возникли проблемы с обучением за рубежом, воспользовались возможностью зачесть сданные дисциплины и продолжить образование в российских вузах бесплатно.

В 2023 году вступительные экзамены для таких студентов также будут проходить в упрощенном порядке, который установят сами вузы. Курс зачисления будет определяться с учетом достижений студента.

Поступающие смогут учиться на бюджетных или платных местах, но стоимость такого обучения «будет полностью компенсироваться за счет вуза», уточнила пресс-служба правительства.

Воспользоваться программой смогут также студенты из новых регионов России, которые учились за границей.

В сентябре 2022 года президент Владимир Путин своим указом освободил студентов, получающих первое высшее образование, от призыва в рамках частичной мобилизации.



Это касается как студентов, обучающихся в организациях среднего профессионального и высшего образования в очной форме, так и очно-заочной.



Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В ходе обращения к гражданам он объяснил это решение необходимостью «защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях». По словам президента, в ходе военной операции на Украине, российские солдаты противостоят «практически всей военной машине коллективного Запада».