Студентов вузов начнут обучать противодействию экстремизму и коррупции

Компетенция по противодействию экстремизму, терроризму и коррупционному поведению будет включена в образовательные стандарты. Вузы сами решат, каким образом студенты станут получать ее в процессе обучения

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С 1 сентября в федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) для высших учебных заведений войдет универсальная компетенция по противодействию экстремизму, терроризму и коррупционному поведению, сообщается на сайте Минобрнауки.

Изменения коснутся программ бакалавриата и специалитета. Вузы будут самостоятельно решать, как внедрять эту компетенцию в образовательный процесс и сколько временить выделять на ее освоение.

Компетенция, как сказано в сообщении ведомства, представляет собой «способность применять знания, умения, навыки и личностные качества для успешной деятельности в различных проблемных профессиональных либо жизненных ситуациях». Универсальные компетенции (УК) одинаковы для всех образовательных программ.

В действующих ФГОС высшего образования (3+++) содержатся десять УК: системное и критическое мышление, разработка и реализация проектов, командная работа и лидерство, коммуникация, межкультурное взаимодействие, самоорганизация и саморазвитие, безопасность жизнедеятельности, экономическая культура, в том числе финансовая грамотность, и гражданская позиция.

Модуль «Основы российской государственности» для вузов в конце января поручил разработать и внедрить президент Владимир Путин. Минобрнауки также должно представить предложения об учреждении именной стипендии для студентов, которые проявили «активную гражданскую позицию» и участвуют в развитии гражданских инициатив.