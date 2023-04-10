В Британии выделят £3 млн на «отряд по борьбе» с вейпингом среди молодежи

Правительство Великобритании выделит £3 млн на создание «отряда по борьбе с незаконным использованием вейпов», который будет фиксировать в том числе продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Об этом 11 апреля объявит британский министр здравоохранения Нил О'Брайен, говорится в сообщении на сайте правительства страны.

«Новый отдел по борьбе с незаконным оборотом вейпов будет работать по всей стране и пресекать деятельность тех предприятий, которые продают вейпы детям — что незаконно — и подсаживают их на никотин», — приводятся его слова в публикации.

Подразделение в частности будет проводить тестовые закупки в круглосуточных магазинах и вейп-шопах. Оно подготовит руководство по требованиям для продажи вейпов и будет иметь право изымать незаконные товары с полок.

Также О'Брайен объявит о начале сбора фактических данных для поиска возможности сокращения числа детей среди использующих вейпы, в то же время гарантируя, что аппараты останутся доступными в качестве средства для отказа от курения для взрослых. Среди прочего в этом контексте рассмотрят маркетинг и продвижение вейпов, а также их воздействие на окружающую среду.

Эти меры принимаются в рамках плана Великобритании полностью отказаться от курения к 2030.

Российские власти также разработали меры по борьбе с курением вейпов. 7 апреля в Госдуму внесли законопроект об ужесточении правил оборота вейпов и жидкостей для них. В частности, предлагается запретить продажу электронных сигарет везде, кроме розничных магазинов, ограничить рекламу с упоминанием аппаратов и запретить ее показ лицам младше 12 лет.

Кроме того, депутаты предложили запретить выпуск и обращение никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и добавками «в целях снижения привлекательности данной продукции для несовершеннолетних».

Один из авторов инициативы, спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что поправки могут принять в первом чтении 11 апреля.