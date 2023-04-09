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Политика ,  
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В Киеве осудили Ватикан за приравнивание страданий Украины и России

В МИД Украины раскритиковали Ватикан за приравнивание страданий Украины и России

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал Святой Престол за решение включить в программу крестного хода у Колизея в Великую пятницу тексты, написанные от имени юношей из России и Украины. 

В послании украинца говорилось, что он бежал из Мариуполя, который перешел под контроль России, к бабушке в Италию. У россиянина в ходе боевых действий погиб брат, а отец и дед пропали без вести.

Спикер украинского МИДа назвал такую церемонию попыткой «приравнять жертву и агрессора», которая «подрывает принципы справедливости и общечеловеческой моральности, дискредитирует концепцию мира и братства». «Попытки обозначить равенство страдающей Украины и страдающей России не способствуют примирению», — считает Николенко.

«Мы разочарованы, что Святой Престол не принял во внимание аргументы украинской стороны об оскорбительном характере такого жеста», — написал он в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее сценарий мероприятия, в котором были объединены рассказы россиянина и украинца, раскритиковал посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш. Изначально также планировалось, что на десятом этапе крестного хода юноши из Украины и России вместе понесут крест, символизируя путь Иисуса Христа на Голгофу. На фоне критики со стороны Юраша решение изменили — в итоге крест нес только юноша в платке в цветах украинского флага.

Участниками шествия вокруг Колизея стали представители народов и территорий, которые охвачены военными конфликтами, насилием, голодом и миграционным кризисом. На мероприятии присутствовали около 20 тыс. верующих.

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В апреле прошлого года крест по решению Ватикана на крестном ходе пронесли уроженки Украины и России, которые более 20 лет живут в Италии. Украинские власти раскритиковали такой шаг Святого Престола, призывая его отказаться от идеи с «примирением» российской и украинской стороны.

Теги
МИД Украины крестный ход Ватикан Рим
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