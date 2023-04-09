Сотни людей забаррикадировались в мечети Аль-Акса в Иерусалиме

Сотни верующих забаррикадировались в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщает израильская газета Haaretz.

По данным издания, полицейские готовятся разогнать людей. Как пишет The Times of Israel, ранее в МВД Израиля заявляли о риске беспорядков в Иерусалиме из-за палестинской группировки ХАМАС, которая утверждала, что евреи собираются атаковать Западную стену (Стену Плача), а мечеть Аль-Акса находится в опасности.

В министерстве иностранных дел Иордании заявили, что Израиль «продолжает нарушать исторический и правовой статус-кво мечети» и «право мусульман совершать свои религиозные обряды в этот священный месяц [Рамадан]». В ведомстве призвали избегать насильственной эвакуации людей, прячущихся внутри Аль-Акса, поскольку это приведет к еще большей напряженности и насилию.

«Те, кто оскверняет мечеть Аль-Акса и баррикадируется в ней, являются опасной и радикализированной толпой, подстрекаемой ХАМАС и другими террористическими организациями», — заявили в ответ в израильском МИД. В ведомстве призвали Иорданию послать к мечети охрану, чтобы «удалить из Аль-Акса этих экстремистов, которые планируют завтра устроить беспорядки во время мусульманских молитв на Храмовой горе и богослужения у Западной стены».

В ночь на 5 апреля в Аль-Аксе произошли столкновения палестинцев с израильскими полицейскими, которые попытались вывести забаррикадировавшихся внутри мечети людей, якобы готовившихся устроить беспорядки. В ответ палестинцы запускали фейерверки и бросали камни прямо внутри здания. Полицейские применяли светошумовые гранаты, отравляющий газ и резиновые пули. В результате были задержаны около 400 человек.