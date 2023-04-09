Минобороны сформировало части противовоздушной обороны в новых регионах

Минобороны России объявило о создании в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях части и соединения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил.

Как заявили в ведомстве, эти части вместе с соединениями и воинскими частями войсковой ПВО «успешно решают задачи по прикрытию важных объектов, крупных административно-промышленных центров» в зоне военной операции. Части оснащены современными средствами вооружения и военной техники такими как комплексы С-400, С-350, С-300В4, «Панцирь-С» и «Бук-М3».

В начале марта врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе усилят системы противовоздушной обороны и проверки на блокпостах. Он объяснил это необходимостью «минимизировать элемент воздействия и точного попадания в какие-то объекты».

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после референдумов на этих территориях. Закон о ратификации договоров о принятии новых субъектов президент России Владимир Путин подписал 5 октября 2022 года.