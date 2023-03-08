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В Херсонской области усилят систему ПВО и проверки на блокпостах

Сальдо: в Херсонской области усилят систему ПВО и проверки на блокпостах
Как указал врио губернатора области Владимир Сальдо, усиление систем ПВО необходимо для минимизации точного попадания в объекты на территории региона, а блокпостов — для защиты от людей со «злыми намерениями»
Фото: Сергей Гунеев / Pool / ТАСС
Фото: Сергей Гунеев / Pool / ТАСС

В Херсонской области усилят системы противовоздушной обороны и проверки на блокпостах, чтобы «минимизировать элемент воздействия и точного попадания в какие-то объекты». Об этом в эфире телеканала «Таврия» заявил врио губернатора Владимир Сальдо.

«Существует глубоко эшелонированная система обороны Херсонской области, в состав которой входит специальное подразделение противовоздушной обороны, которое занимается дезактивацией снарядов HIMARS и остальных. Эта система усиливается, чтобы минимизировать элемент воздействия и точного попадания в какие-то объекты», — отметил глава региона.

Помимо этого, он уже подписал распоряжение, которое обязывает «абсолютно все» блокпосты усилить контроль за проезжающими людьми и автомобилями. По его словам, все попытки проникнуть в регион со «злыми намерениями, чтобы нанести вред», будут жестко пресекаться.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. В середине октября началась эвакуация жителей области на левый берег реки. Сальдо объяснил это возможным подрывом Каховской ГЭС, а также попытками украинских войск наступать. 9 ноября на тот момент командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин объявил об отводе войск из Херсона, тогда же были взорваны мосты через Днепр.

На территории Херсонской области с октября действует режим военного положения, введенный президентом Владимиром Путиным. Он позволяет местным властям вводить ряд ограничений, например на выбор места жительства, на движение транспорта, на въезд и выезд из регионов и свободу передвижения.

В Херсонской области усилят систему ПВО и проверки на блокпостах
В Херсонской области усилят систему ПВО и проверки на блокпостах

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Сальдо ПВО Херсонская область блокпосты Военная операция на Украине
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