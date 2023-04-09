Захарова обвинила Запад в попытках сделать из Треповой жертву

Захарова обвинила Запад в попытках сделать жертву из подозреваемой в убийстве Татарского

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что на Западе пытаются сделать жертву из Дарьи Треповой, подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского. Такое мнение она высказала в своем телеграм-канале.

Захарова написала, что за шесть дней с момента взрыва, в результате которого погиб Татарский и пострадали более 40 человек, «никто из западных «радетелей» за свободу СМИ и безопасность журналистов не выдавил из себя и слова осуждения этой запредельной по любым человеческим меркам жестокости, не выразил элементарного сострадания к потерпевшим».

«Зато морально деградировавшая подозреваемая вызывает у них куда большее сочувствие. На Западе из неё пытаются лепить образ жертвы», — заявила Захарова.

Владлен Татарский погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе в Санкт-Петербурге. В заведении произошел взрыв. По предварительным данным, сработало устройство, вмонтированное в статуэтку, которую подарили военкору. В результате пострадали 42 человека, из них трое несовершеннолетних.

По подозрению в причастности ко взрыву была задержана Дарья Трепова 1997 года рождения, которая вручила Татарскому бюст. Девушку этапировали в Москву, где Басманный суд избрал ей меру пресечения в виде ареста до 2 июня.