УПЦ опровергла данные о наличии гражданства России у митрополита Онуфрия

Данные о том, что у предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Онуфрия (в миру Орест Березовский) есть российский паспорт, не соответствуют действительности, следует из заявления пресс-службы УПЦ.

«Блаженнейший митрополит Онуфрий является гражданином Украины с рождения и паспортами других государств не владеет», — говорится в сообщении.

О том, что у митрополита Онуфрия, а также еще у более 20 священнослужителей Украинской Православной церкви есть российское гражданство, ранее написала «Украинская правда», ссылаясь на данные из системы «Роспаспорт». По информации, полученной изданием, Онуфрий получил российский паспорт 20 марта 2002 года в Москве, а уже через год — в 2003 году — получил загранпаспорт России.

Онуфрий (Березовский Орест Владимирович) родился в селе Корытном Вашковского района Черновицкой области Украинской ССР. В 1969 году он поступил в Московскую духовную семинарию. В 1984 году его назначили настоятелем Преображенского храма Афонского подворья в селе Лукино Московской области. В 1994 году Онуфрий был назначен постоянным членом Священного Синода УПЦ Московского патриархата, а 2000 году он был возведен в сан митрополита. Предстоятелем УПЦ был избран в 2014 году.

В апреле 2023 года после ареста митрополита Павла (в миру Петр Лебедь), который был наместником Киево-Печерской лавры, Онуфрий возглавил службу в монастыре.

1 апреля суд Киева назначил митрополиту Павлу домашний арест на два месяца и запретил записывать обращения к верующим. Как объяснил прокурор, с 24 февраля прошлого года митрополит, будучи наместником Киево-Печерской лавры, «оправдывал» действия России, когда общался с прихожанами монастыря. Сам священнослужитель называл дело против себя политическим.

В январе против него завели уголовное дело по ст. 161 и 436 УК Украины (разжигание ненависти на религиозной почве и публичные призывы к развязыванию вооруженного конфликта).