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НАТО пытается сохранить репутацию за счет поиска предателей и врагов. Об этом «РИА Новости» заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Единственным способом для НАТО избежать репутационных рисков, а именно сохранить хорошую мину при плохой игре, является поиск внутренних врагов и предателей как на Украине, так и в США», — заявила Ковитиди.

Ковитиди добавила, что у США «все меньше времени и желания» на «токсичную и беспокойную Украину».

Говоря об утечке секретных данных, раскрывающих подробности возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины, и о реакции на нее украинских властей, сенатор заявила, что это вызывает «обоснованную усмешку даже в зарубежных СМИ».

В раскрытых данных нет информации о том, как, когда и где Украина планирует начать наступление. Они содержат сведения касательно того, что может понадобиться Киеву для этой кампании по состоянию на 1 марта. После того, как об утечке стало известно, президент Владимир Зеленский обсудил с военными предотвращение подобных инцидентов.

Пентагон ведет расследование по поводу утечек. Владелец соцсети Twitter Илон Маск осудил попытки Министерства обороны США удалить из интернета секретные документы. «Да, вы можете полностью удалить вещи из интернета — это отлично работает и не привлекает внимания к тому, что пытаетесь скрыть», — написал Маск в своем аккаунте.