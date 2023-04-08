Ковитиди назвала «поиск предателей» способом спасти репутацию НАТО

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 07 апр, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 07 апр, 16:12
WSJ узнала о готовности США к «творческим решениям» по обмену Гершковича Политика, 15:40
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:30
Власти Москвы назвали сроки строительства станции метро «Суворовская» Общество, 15:28
Кремль счел «яростной критикой США» слова Макрона о ядерном оружии Политика, 15:09
Акинфеев рассказал о своей футбольной мечте Спорт, 15:03
Ковитиди назвала «поиск предателей» способом спасти репутацию НАТО Политика, 15:02
World Obesity предупредила об угрозе ожирения для более чем 51% населения Социальная экономика, 15:00
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
Теннисистка Потапова нанесет символический удар перед матчем «Спартака» Спорт, 14:47
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 14:40
США перебросили на Ближний Восток атомную подлодку с ракетами «Томагавк» Политика, 14:36
Военкора Владлена Татарского похоронили на Троекуровском кладбище Политика, 14:23
Минобороны сообщило об уничтожении трех складов с боеприпасами ВСУ Политика, 14:19
Рождаемость в Италии упала до минимума за 160 лет Общество, 14:13
Колосков раскритиковал форму «Спартака» и «Динамо» перед дерби Спорт, 14:09
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Военная операция на Украине ,  
0 

Ковитиди назвала «поиск предателей» способом спасти репутацию НАТО

Ковитиди: единственный способ для НАТО спасти репутацию — это поиск внутренних врагов
Фото: Thomas Trutschel / photothek / Global Look Press
Фото: Thomas Trutschel / photothek / Global Look Press

НАТО пытается сохранить репутацию за счет поиска предателей и врагов. Об этом «РИА Новости» заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Единственным способом для НАТО избежать репутационных рисков, а именно сохранить хорошую мину при плохой игре, является поиск внутренних врагов и предателей как на Украине, так и в США», — заявила Ковитиди.

Ковитиди добавила, что у США «все меньше времени и желания» на «токсичную и беспокойную Украину».

Говоря об утечке секретных данных, раскрывающих подробности возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины, и о реакции на нее украинских властей, сенатор заявила, что это вызывает «обоснованную усмешку даже в зарубежных СМИ».

В раскрытых данных нет информации о том, как, когда и где Украина планирует начать наступление. Они содержат сведения касательно того, что может понадобиться Киеву для этой кампании по состоянию на 1 марта. После того, как об утечке стало известно, президент Владимир Зеленский обсудил с военными предотвращение подобных инцидентов.

Пентагон ведет расследование по поводу утечек. Владелец соцсети Twitter Илон Маск осудил попытки Министерства обороны США удалить из интернета секретные документы. «Да, вы можете полностью удалить вещи из интернета — это отлично работает и не привлекает внимания к тому, что пытаетесь скрыть», — написал Маск в своем аккаунте.

Читайте на РБК Pro
В соцсетях советуют заклеивать рот на ночь. Спасет ли это от храпа
Криптовалюта против инфляции: зачем и кому нужны флэткоины
Как сказать руководителю о недовольстве работой и не лишиться ее вовсе
Под напряжением: как электричество поможет вылечить рак
Теги
Ольга Ковитиди НАТО утечка документов Украина
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
NYT сообщила об утечке документов США об Украине, Ближнем Востоке и Китае
Политика
NYT сообщила об утечке части исходного кода Twitter
Технологии и медиа
Сын Байдена подал иск против владельца ремонта ноутбуков из-за утечки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter