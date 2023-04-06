Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 87,1 (+0,37) Инвестиции, 05 апр, 16:05 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 79,5 (+0,14) Инвестиции, 05 апр, 16:05
Bloomberg узнал о попытке Британии отпугнуть нелегальных мигрантов Общество, 07:13
X5 Group закрыл последний магазин сети «Карусель» Бизнес, 07:10
Бесплатная аналитика для шести сфер бизнеса: спрос, продажи и конкуренты РБК и СберБизнес, 07:06
Глава Х5 — РБК: «Закупка продуктов впрок — не про разумное потребление» Бизнес, 07:00
Военные заявили о срыве ротации ВСУ на купянском направлении Политика, 06:36
Южная Корея заявила о готовности КНДР к ядерным испытаниям в любое время Политика, 06:25
Два человека погибли и семь пострадали в ДТП в Иркутской области Общество, 05:58
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
В США задержали пришедшую в небоскреб Трампа с винтовкой женщину Общество, 05:34
«Коммерсантъ» узнал о миллиардных потерях брендов из-за ухода из России Бизнес, 05:24
МВФ предупредил о бедном «фрагментированном мире» из-за США и Китая Экономика, 04:55
Китай назвал США «первую красную линию» Политика, 04:49
Bloomberg узнал о дипломатической победе России по Сирии из-за Эр-Рияда Политика, 03:55
Администрация Мелитополя сообщила о взрывах Политика, 03:52
В США духовенство обвинили в сексуальном насилии над 600 детьми Общество, 03:27
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Военная операция на Украине ,  
0 

Военные заявили о срыве ротации ВСУ на купянском направлении

Группировка «Запад»: военные сорвали три попытки ротации ВСУ на купянском направлении

Российская артиллерия сорвала три попытки ротации украинских подразделений на купянском направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

«В течение дня на Купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника, <...> а также огнем артиллерии сорвали три попытки ротации подразделений вооруженных сил Украины», — сказал он.

Попытки ротации украинских войск, по словам Зыбинского, сорвали в окрестностях поселка Двуречное, сел Синьковка и Стельмаховка.

Днем 5 апреля Зыбинский рассказывал, что на купянском направлении группировка войск «Запад» уничтожила четыре украинские диверсионно-разведывательные группы. Кроме того, военнослужащие сорвали две ротации украинских подразделений около сел Стельмаховка и Фиголевка, говорил он.

Минобороны в дневной сводке отчитывалось о ликвидации пяти диверсионно-разведывательных групп противника в Луганской народной республике (ЛНР) и Харьковской области. На купянском направлении российские силы уничтожили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа ВСУ за сутки, сообщали в ведомстве.

Военные заявили о срыве ротации ВСУ на купянском направлении
Военные заявили о срыве ротации ВСУ на купянском направлении

Читайте на РБК Pro
Ваша карьера — это попытка добиться одобрения родителей. Как это понять
«Дедовщина» в стиле Microsoft: каково работать в GitHub — в 4 пунктах
PlayStation против Xbox: что происходит со «сделкой века» на $69 млрд
Как не дать бывшему супругу манипулировать детьми при разводе
Теги
ВСУ Купянск ротация Украина
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Пентагон анонсировал ротацию войск США в Европе
Политика
На ЧАЭС впервые с начала спецоперации провели частичную ротацию персонала
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter