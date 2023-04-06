Военные заявили о срыве ротации ВСУ на купянском направлении

Российская артиллерия сорвала три попытки ротации украинских подразделений на купянском направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

«В течение дня на Купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника, <...> а также огнем артиллерии сорвали три попытки ротации подразделений вооруженных сил Украины», — сказал он.

Попытки ротации украинских войск, по словам Зыбинского, сорвали в окрестностях поселка Двуречное, сел Синьковка и Стельмаховка.

Днем 5 апреля Зыбинский рассказывал, что на купянском направлении группировка войск «Запад» уничтожила четыре украинские диверсионно-разведывательные группы. Кроме того, военнослужащие сорвали две ротации украинских подразделений около сел Стельмаховка и Фиголевка, говорил он.

Минобороны в дневной сводке отчитывалось о ликвидации пяти диверсионно-разведывательных групп противника в Луганской народной республике (ЛНР) и Харьковской области. На купянском направлении российские силы уничтожили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа ВСУ за сутки, сообщали в ведомстве.