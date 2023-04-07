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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе по командно-наблюдательному пункту ВСУ

Минобороны сообщило об ударе по командно-наблюдательному пункту ВСУ в Херсонской области
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Российские военные нанесли удар по командно-наблюдательному пункту ВСУ в районе села Новоберислав в Херсонской области, сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.

На купянском направлении военные ударили по украинским подразделениям в районе Синьковки и Кисловки Харьковской области, уничтожив до 30 военных, два автомобиля и гаубицу Д-30. На краснолиманском направлении «огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение противнику в районе населенного пункта Терны» в ДНР — Киев потерял более 50 военных, две боевых бронированных машины, пикап, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

На донецком направлении уничтожено около 260 украинских военных, три танка, столько же боевых бронированных машин, БМП, восемь автомобилей, гаубицы МСТА-Б и Д-20 и САУ «Гвоздика». На южно-донецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли до 20 солдат, два пикапа и гаубицу Д-20. На херсонском украинская сторона лишилась 14 военнослужащих, САУ «Гвоздика» и «Акация» и двух автомобилей.

Средства ПВО за сутки перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили 11 украинских беспилотников.

Теги
Минобороны Украина Херсонская область командный пункт
Пространство выбора
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Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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