Снайперы ликвидировали группу разведчиков ВСУ в ДНР

Российские снайперы ликвидировали украинских разведчиков на южнодонецком направлении. Об этом «РИА Новости» заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Он добавил, что разведгруппа попыталась провести разведку боем. Также российские военные сбили беспилотники «Фурия» и «Валькирия» с помощью расчетов зенитных ракетных комплексов «Стрела-10».

Гордеев отметил, что на запорожском направлении при контрбатарейной борьбе была обнаружена гаубица и минометный расчет в районе села Новоданиловка. Цели уничтожены артиллерийским огнем.

7 апреля Минобороны сообщило, что российские военные ударили по командно-наблюдательному пункту ВСУ в районе села Новоберислав в Херсонской области. В этот день на донецком направлении были убиты около 260 украинских военных, на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли до 20 солдат, а также боевую технику.

13 марта оборонное ведомство сообщало, что на южнодонецком и запорожском направлениях группировка «Восток» нанесла «комплексное поражение» подразделениям украинской армии, в результате были убиты до 60 военных.