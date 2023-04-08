В Феодосии сработала система ПВО

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В районе Феодосии сработала система противовоздушной защиты, сообщил в своем телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

«Предварительно. В феодосийском регионе сработали системы ПВО», — написал Крючков. Он добавил, что информация об этом проверяется, и призвал дождаться официальных данных.

«Над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины», — написал в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

29 марта Аксенов сообщал, что в Симферопольском районе Крыма был сбит беспилотник. Он упал в поле. Тогда Крючков сказал, что по дрону «отработал» комплекс радиоэлектронной борьбы, и предположил, что сбитое устройство — беспилотник «Стриж». 20 марта атаке дронов подвергся крымский город Джанкой на севере полуострова, глава городской администрации Игорь Ивин сказал, что в результате нее один человек получил осколочное ранение.