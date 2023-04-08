В МЧС предупредили об опасности езды на электросамокатах в дождь

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Езда на электросамокатах в дождь опасна для жизни и находится под запретом. Об этом говорится в памятке, распространенной МЧС России.

Помимо этого, на электросамокатах запрещено самостоятельно передвигаться детям до 14 лет, а также самостоятельно его разбирать и модернизировать. «В 2022 году из-за нарушения правил эксплуатации, неисправности зарядного устройства и самой техники произошло почти два десятка возгораний электросамокатов», — уточнили в ведомстве.

В памятке говорится, что правило «один самокат — один человек» закреплено в законе и за его нарушение предусмотрен штраф.

«Коммерсантъ» со ссылкой на Минтранс сообщал о письме, направленном региональным властям, о необходимости создать условия для безопасного использования гражданами электросамокатов и моноколес, чтобы интегрировать их «в транспортную систему». В марте 2022 года Верховный суд признал электросамокаты транспортным средством. Передвигаться на них можно со скоростью не больше 25 км/ч.