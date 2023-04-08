В МЧС предупредили об опасности езды на электросамокатах в дождь

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 07 апр, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 07 апр, 16:12
Одиннадцатая ракетка мира прекратила работу с российским тренером Спорт, 12:33
Маск осудил попытки Пентагона удалить из соцсетей секретные документы Политика, 12:33
Как изменился рынок факторинга и финансирования цепочек поставок Тренды, 12:27
Как малому бизнесу противостоять кризису РБК +, 12:26
Зачем инвесторы скупают облигации Индонезии Pro, 12:21
Абхазия объявила о начале широкомасштабных военных учений Политика, 12:18
Роспотребнадзор проверил реку, в которую попали 17 т ядохимикатов Общество, 12:11
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Как Барселона повлияла на творчество Пикассо Спорт, 12:01
Над Феодосией сбили украинскую ракету Политика, 11:42
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:39
Фетисов высказался против выступления россиян под нейтральным флагом Спорт, 11:32
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 11:31
Гроб, который 3 тыс. лет защищал фараона. Видео Технологии и медиа, 11:30
В Феодосии сработала система ПВО Политика, 11:27
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Общество ,  
0 

В МЧС предупредили об опасности езды на электросамокатах в дождь

МЧС: езда на электросамокатах в дождь запрещена
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Езда на электросамокатах в дождь опасна для жизни и находится под запретом. Об этом говорится в памятке, распространенной МЧС России.

Помимо этого, на электросамокатах запрещено самостоятельно передвигаться детям до 14 лет, а также самостоятельно его разбирать и модернизировать. «В 2022 году из-за нарушения правил эксплуатации, неисправности зарядного устройства и самой техники произошло почти два десятка возгораний электросамокатов», — уточнили в ведомстве.

В памятке говорится, что правило «один самокат — один человек» закреплено в законе и за его нарушение предусмотрен штраф.

«Коммерсантъ» со ссылкой на Минтранс сообщал о письме, направленном региональным властям, о необходимости создать условия для безопасного использования гражданами электросамокатов и моноколес, чтобы интегрировать их «в транспортную систему». В марте 2022 года Верховный суд признал электросамокаты транспортным средством. Передвигаться на них можно со скоростью не больше 25 км/ч.

Теги
МЧС электросамокат транспорт
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
«Яндекс» представит собственный электросамокат
Бизнес
Сервис самокатов Whoosh запланировал привлечь ₽10 млрд в ходе IPO
Технологии и медиа
МВД разъяснило, будет ли штрафовать за пьяную езду на электросамокате
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter