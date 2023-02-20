«Коммерсантъ» узнал о просьбе Минтранса к регионам по электросамокатам

Минтранс разослал в регионы письмо о необходимости создать условия для безопасного и комфортного использования гражданами средств индивидуальнгой мобильности — электросамокатов, моноколес и других путем интеграции их «в транспортную систему». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ.

Письмо было направлено региональным властям перед вступлением в силу с 1 марта новой редакции правил дорожного движения. Документ, в частности, регулирует движение электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности.

Ведомство попросило региональные власти разработать план «интеграции» на весенне-осенний период. Для этого им поручили назначить ответственных лиц из числа чиновников.

Использование средств индивидуальной мобильности вместо общественного транспорта и личных автомобилей для передвижения на расстояния до 5 км должно быть «мотивированным», подчеркивается в письме. Какие меры требуется предпринять для продвижения такого подхода среди населения, в документе не говорится.

Власти попросили региональных чиновников создать достаточное число парковок для средств индивидуальной мобильности в общественных местах. Места для них предлагают выделить на тротуарах, пешеходных дорожках и улицах, рядом со станциями метро, автобусными остановками и ТЦ. В ведомстве допустили размещение парковок в специальных дорожных «карманах» при отсутствии альтернатив. В таком случае рядом должен стоять соответствующий знак.

Такие парковки не должны мешать пешеходам, подчеркнули в Минтрансе. Места их расположения можно менять в зависимости от того, как перемещаются люди, добавили в министерстве.

В марте 2022 года Верховный суд признал электросамокаты транспортным средством. В октябре правительство одобрило внесение в ПДД изменений, и присвоило им, а также электроскейтбордам, гироскутерам, сегвеям, моноколесам и другим подобным устройствам статус средств индивидуальной мобильности. Передвигаться на них разрешили со скоростью не более 25 км/ч.