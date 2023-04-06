СК возбудил уголовные дела после гибели трех полицейских в Ингушетии

СК: после нападения на полицейских в Ингушетии и Северной Осетии возбуждены уголовные дела

Фото: sledcom.ru

Следственный комитет возбудил уголовные дела о посягательстве на сотрудников правоохранительных органов в республиках Северная Осетия — Алания и Ингушетия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Уголовные производства открыты по ст. 317 и 222 Уголовного кодекса — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконный оборот оружия.

В сообщении описана цепь событий, приведшая к гибели полицейских в ходе антитеррористической операции. «27 марта 2023 года неизвестные лица произвели множество выстрелов по сотрудникам полиции, находившимся на посту «Волга 14», расположенному на территории Республики Северная Осетия — Алания. В результате посягательства двое сотрудников были ранены», — отметили в СК.

Еще одно нападение на полицейских произошло 3 апреля на окраине г. Малгобек в Ингушетии. Неизвестные открыли огонь из автоматов по сотрудниками правоохранительных органов, которые проводили оперативно-розыскные мероприятия. Ранен один полицейский, нападавшие скрылись с места происшествия.

«В ночь с 5 на 6 апреля текущего года сотрудниками правоохранительных органов в частном домовладении в сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района Республики Ингушетия заблокированы вооруженные лица, отказавшиеся сложить оружие. В ходе боестолкновения трое сотрудников правоохранительных органов получили смертельные ранения», — отметили в СК.

Ранее в МВД сообщили, что погибли старший участковый МВД России отдела «Малгобекский» майор Башир Хаутиев, начальник пункта полиции «Петровский» в Туле капитан Максим Алехин и помощник дежурного отдела МВД «Ефремовский» в Тульской области сержант Максим Родионов.

С вечера 3 апреля в Малгобекском районе Ингушетии действует режим контртеррористической операции. ФСБ сообщала о перестрелке в селе Зязиков-Юрт в Малгобекском районе: там в одной из построек забаррикадировались боевики, силовики вступили с ними в бой. Трое полицейских погибли. Еще восемь полицейских получили ранения, сообщали «РИА Новости» и «112» со ссылкой на источники. По данным ТАСС, ранения различной степени тяжести получили семь человек.

Источник в правоохранительных органах региона сообщил «РИА Новости», что боевики, которые устроили перестрелку с полицейскими, смогли скрыться. По словам собеседника агентства, их поиски продолжаются, режим контртеррористической операции в районе еще действует.