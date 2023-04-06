СК возбудил уголовные дела после гибели трех полицейских в Ингушетии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 апреля
EUR ЦБ: 88,13 (+1,03) Инвестиции, 16:29 Курс доллара на 7 апреля
USD ЦБ: 80,67 (+1,18) Инвестиции, 16:29
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:03
В Киеве сочли переговоры с Россией «политическим убийством Зеленского» Политика, 21:00
Высокий спрос на Leopard 2 замедлил разработку танка MGCS Политика, 20:57
Минобороны Израиля призвало готовиться к «любым вариантам» после обстрела Политика, 20:53
Всемирный банк улучшил прогноз по ВВП России в 16 раз Экономика, 20:49
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:37
СК возбудил уголовные дела после гибели трех полицейских в Ингушетии Политика, 20:36
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
ТАСС сообщил детали проекта о запрете жидкостей для вейпов Общество, 20:27
Россиянка не пустила вторую ракетку Белоруссии в 1/4 финала турнира в США Спорт, 20:25
Рябков назвал бесперспективной «шумиху» США вокруг ареста журналиста WSJ Политика, 20:21
Шахматная платформа World Chess провела IPO в Лондоне накануне суперматча Инвестиции, 20:14
НХЛ оштрафовала игрока за удар клюшкой российского вратаря. Видео Спорт, 20:14
Politico сообщила, что Макрону не удалось переубедить Си по теме Украины Политика, 20:00
Протестующие в Париже подожгли любимый ресторан Макрона Политика, 20:00
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Политика ,  
0 

СК возбудил уголовные дела после гибели трех полицейских в Ингушетии

СК: после нападения на полицейских в Ингушетии и Северной Осетии возбуждены уголовные дела
Фото: sledcom.ru
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет возбудил уголовные дела о посягательстве на сотрудников правоохранительных органов в республиках Северная Осетия — Алания и Ингушетия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Уголовные производства открыты по ст. 317 и 222 Уголовного кодекса — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконный оборот оружия.

В сообщении описана цепь событий, приведшая к гибели полицейских в ходе антитеррористической операции. «27 марта 2023 года неизвестные лица произвели множество выстрелов по сотрудникам полиции, находившимся на посту «Волга 14», расположенному на территории Республики Северная Осетия — Алания. В результате посягательства двое сотрудников были ранены», — отметили в СК.

Еще одно нападение на полицейских произошло 3 апреля на окраине г. Малгобек в Ингушетии. Неизвестные открыли огонь из автоматов по сотрудниками правоохранительных органов, которые проводили оперативно-розыскные мероприятия. Ранен один полицейский, нападавшие скрылись с места происшествия.

«В ночь с 5 на 6 апреля текущего года сотрудниками правоохранительных органов в частном домовладении в сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района Республики Ингушетия заблокированы вооруженные лица, отказавшиеся сложить оружие. В ходе боестолкновения трое сотрудников правоохранительных органов получили смертельные ранения», — отметили в СК.

Ранее в МВД сообщили, что погибли старший участковый МВД России отдела «Малгобекский» майор Башир Хаутиев, начальник пункта полиции «Петровский» в Туле капитан Максим Алехин и помощник дежурного отдела МВД «Ефремовский» в Тульской области сержант Максим Родионов.

Читайте на РБК Pro
Лучше всего болтает: может ли ChatGPT выполнить работу UI/UX-дизайнера
Как сказать руководителю о недовольстве работой и не лишиться ее вовсе
Netflix против Disney: кто выживет на сжимающемся рынке видеостриминга
Вклады в юанях: почему ставки по ним растут и что будет дальше

С вечера 3 апреля в Малгобекском районе Ингушетии действует режим контртеррористической операции. ФСБ сообщала о перестрелке в селе Зязиков-Юрт в Малгобекском районе: там в одной из построек забаррикадировались боевики, силовики вступили с ними в бой. Трое полицейских погибли. Еще восемь полицейских получили ранения, сообщали «РИА Новости» и «112» со ссылкой на источники. По данным ТАСС, ранения различной степени тяжести получили семь человек.

Источник в правоохранительных органах региона сообщил «РИА Новости», что боевики, которые устроили перестрелку с полицейскими, смогли скрыться. По словам собеседника агентства, их поиски продолжаются, режим контртеррористической операции в районе еще действует.

Теги
Ингушетия Северная Осетия полицейские контртеррористическая операция
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
«РИА Новости» узнало, что напавшие на полицейских в Ингушетии скрылись
Политика
МВД подтвердило гибель трех полицейских в Ингушетии
Политика
Три полицейских погибли в ходе контртеррористической операции в Ингушетии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter