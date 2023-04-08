Посольство заявило об отсутствии пострадавших россиян в Тель-Авиве

Посольство в Израиле: информации о пострадавших в теракте россиянах не поступало

Фото: Ilia Yefimovich / dpa / Global Look Press

Информации о пострадавших россиянах в результате теракта в Тель-Авиве, который произошел вечером 7 апреля, не поступало. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве в Израиле.

«Консульский отдел посольства продолжает следить за ситуацией», — уточнили в диппредставительстве.

7 апреля в Тель-Авиве с разницей в несколько секунд произошло два нападения. Как сообщало издание The Jerusalem Post, их устроил один человек: он открыл стрельбу из машины в районе набережной, в результате семь человек получили ранения, один погиб. По данным портала Walla, это турист из Италии. Сразу после этого неизвестный предпринял попытку протаранить людей на автомобиле, машина перевернулась. Полиция его застрелила.

О произошедшем проинформировали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет The Times of Israel. Он приказал полиции вызвать все резервные пограничные подразделения.