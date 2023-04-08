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Политика ,  
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Нетаньяху поручил мобилизовать резервные роты полиции после теракта

Премьер Нетаньяху приказал мобилизовать резервные роты полиции после теракта в Тель-Авиве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился мобилизовать резервные роты пограничной полиции и военных после теракта в Тель-Авиве, сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на заявление канцелярии главы правительства.

Вечером 7 апреля неизвестный открыл стрельбу из машины в районе набережной в Тель-Авиве. Позже тот же человек наехал на автомобиле на группу людей недалеко от того места, где произошла стрельба.



Израильская полиция задержала преступника, при попытке достать оружие мужчину застрелили. Национальная медицинская служба Израиля («Красный щит Давида») констатировала смерть 30-летнего мужчины. По данным портала Walla — это турист из Италии.

По последним данным, в результате теракта погиб еще один человек, семеро получили ранения. У троих из них — ранения средней степени тяжести, у четверых — легкой тяжести, пишет The Jerusalem Post. Все жертвы нападения — туристы, которые являются гражданами Великобритании и Италии.

Теги
Израиль Тель-Авив Биньямин Нетаньяху теракт резервисты полиция
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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