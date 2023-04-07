Al-Arabiya: Израиль после контактов с Египтом отказался прекратить удары по сектору Газа

Al-Arabiya узнал об отказе Израиля прекратить авиаудары по сектору Газа

Израиль после контактов со службами безопасности Египта отказался прекратить авиаудары по сектору Газа, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

Египет потребовал от Израиля не наносить удары по мирным жителям и жилым домам, передает El Fagr. Тель-Авив прекратить военные операции отказался.

Жители Газы рассказывали телеканалу Al Hadath об интенсивных налетах израильских самолетов на различные районы. Юг сектора обстреливали зенитными ракетами.

Израильская армия сообщила, что нанесла удары по двум тоннелям и двум объектам по производству оружия палестинской группировки ХАМАС. Из сектора Газа в ответ выпустили девять ракет по израильским пограничным поселениям.

6 апреля север Израиля подвергся ракетной атаке с территории Ливана. В сторону Израиля выпустили 34 ракеты, 25 из них сбили средства ПВО. Пострадали три человека, несколько зданий получили повреждения, писала газета The Times of Israel.

Израильская армия обвинила в атаке ХАМАС, базирующуюся в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху после ракетного удара с территории Ливана заявил, что страна готова ответить любым своим врагам, народ сплочен и поддерживает действия властей в этом вопросе.