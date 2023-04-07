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Военная операция на Украине ,  
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Российская авиация уничтожила пункт одесской морской охраны

ВКС России уничтожили в Херсонской области пункт одесской морской охраны

Оперативно-тактическая авиация России уничтожила пункт одесской морской охраны, переброшенной в Херсонскую область. Об этом рассказал «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Днепр» Андрей Рулев.

Пункт временной дислокации украинского отряда был уничтожен в районе населенного пункта Велетенское в Белозерском районе. Потери противника составили около 50 человек.

Кроме того, возле населенных пунктов Береговое и Никольское в том же районе Херсонской области в ходе контрбатарейной борьбе артиллеристы группировки «Днепр» уничтожили два минометных расчета украинских военных.

Министр обороны России Сергей Шойгу 4 апреля отчитался о количестве уничтоженной с начала года техники ВСУ. По его словам, российские военные нанесли удар по 14 пусковым установкам реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 59 артиллерийским системам М-777, 13 самоходным артиллерийским установкам Paladin и еще 30 самоходным артиллерийским установкам из Польши, Германии, Франции и Чехии.

Ранее, 3 апреля, Минобороны сообщало, что с начала военных действий российские силы уничтожили 405 самолетов, 228 вертолетов, 3,6 тыс. беспилотников, 415 зенитных ракетных комплексов, 8,5 тыс. танков, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4494 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9287 единиц специальной военной автомобильной техники.

Российская авиация уничтожила пункт одесской морской охраны
Российская авиация уничтожила пункт одесской морской охраны

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авиация военная авиация Воздушно-космические силы Херсонская область Одесса
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