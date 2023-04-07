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Общество ,  
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Путин поручил рассмотреть включение советских писателей в курс литературы

Путин поручил рассмотреть включение в курс литературы произведений советских авторов

Президент России Владимир Путин поручил Министерству просвещения рассмотреть вопрос о включении в общеобразовательные программы по литературе произведений советских писателей. Это следует из списка поручений по итогам встречи президента с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений, которая прошла в январе этого года.

При этом произведения, которые глава государства рекомендовал включить в курс по литературе, должны «формировать историческое сознание молодого поколения». Главе Минпросвещения Сергею Кравцову необходимо подготовить доклад по этой теме до 31 августа 2023 года.

Также Путин дал поручения Минкультуры и Минцифры. Они должны подготовить информационные материалы для формирования у молодежи «устойчивой гражданской позиции в отношении преступлений, совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, а также украинским режимом, пришедшим к власти в 2014 году», уточняется в опубликованном перечне.

Доклад по этой теме до 30 июня 2023 подготовят главы указанных министерств Ольга Любимова и Максут Шадаев.

С сентября 2022 года в российских школах во всех классах — с 1-го по 11-й — проводятся «Разговоры о важном». Занятия проходят первым уроком в понедельник и являются обязательными для посещения. Главными темами таких уроков стали патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и др.

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Один из первых уроков, который назывался «Мы сами создаем свою Родину», был посвящен российской военной операции на Украине. В материалах, которые министерство обнародовало в августе, говорилось, что целью этого урока было убедить старшеклассников, «что жители ДНР и ЛНР — русские люди, поэтому важно их возвращение в Россию». В феврале текущего года Кравцов сообщил, что «Разговоры о важном» также будут проводить и для родителей.

Теги
Владимир Путин Минпросвещения Минкультуры Минцифры молодежь Украина литература
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