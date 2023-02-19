Минпросвещения решило проводить «разговоры о важном» для родителей

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Внеурочные занятия «разговоры о важном», которые начали организовывать в российских школах с сентября прошлого года, будут проводить и для родителей, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на заседании правления Ассоциации развития педагогического образования, передает ТАСС.

«Мы приняли решение, чтобы «разговоры о важном» были и для родителей. <…> Сейчас мы обсуждаем формат, чтобы это было действительно интересно, и родителям интересно — такая системная работа», — сказал Кравцов.

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