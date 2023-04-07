ТАСС узнал о планах прокуратуры проверить Меладзе на финансирование ВСУ

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 апреля
EUR ЦБ: 88,13 (+1,03) Инвестиции, 06 апр, 16:29 Курс доллара на 7 апреля
USD ЦБ: 80,67 (+1,18) Инвестиции, 06 апр, 16:29
Минобороны сообщило об ударе по командно-наблюдательному пункту ВСУ Политика, 15:20
Доллар, евро и юань перешли к снижению после утреннего ралли Инвестиции, 15:17
Прощание с Владленом Татарским пройдет 8 апреля на Троекуровском кладбище Общество, 15:14
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 15:05
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:56
Лавров объяснил фразу «ждать осталось недолго» об отношениях с США Политика, 14:52
Украинского пилота обвинили в незаконном пересечении границы Политика, 14:46
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Как ИТ-компании повысить прозрачность бизнеса и привлечь инвесторов Новая экономика, 14:44
Цифровая гибкость: как финансовые сервисы адаптировались к новым реалиям Тренды, 14:43
Киев назвал «утечку данных» о наступлении ВСУ «псевдосливом» Политика, 14:39
«Агроном аэродрома, отзовись!»: как искать редких специалистов Pro, 14:32
MtGox сообщила об истечении срока подачи заявок на возмещение убытков Крипто, 14:20
Семак отреагировал на слова лучшего бомбардира «Зенита» об уходе из клуба Спорт, 14:19
Арбенина после отмены концертов написала: «Не бойся и стой на своем» Политика, 14:13
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Военная операция на Украине ,  
0 

ТАСС узнал о планах прокуратуры проверить Меладзе на финансирование ВСУ

ТАСС: прокуратура Москвы проверит Валерия Меладзе на причастность к финансированию ВСУ
Валерий Меладзе
Валерий Меладзе (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Прокуратура Москвы проверит певца Валерия Меладзе на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время прокуратуре Москвы поручено проведение проверки в отношении Меладзе В. Ш. на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины», — сказал собеседник ТАСС.

По словам собеседника агентства, соответствующее поручение поступило от Генпрокуратуры России.

В конце марта руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил главу ведомства Игоря Краснова проверить, не отправляет ли Меладзе деньги украинским военным, cообщал RT со ссылкой на копию обращения. В документе говорилось, что ранее артист «неоднократно критиковал» проведение военной операции на Украине.

РБК обратился за комментарием к представителю Валерия Меладзе, направил запрос в Генпрокуратуру и в пресс-службу прокуратуры Москвы.

27 марта организации, проводящие музыкальные мероприятия, сообщили «РИА Новости», что концерты Меладзе в Барнауле, Новосибирске и Кемерово, которые были запланированы в апреле, отменены. В Барнауле представители «Титов Арены» сказали, что Меладзе — «запрещенный артист» и «никакого концерта не планируется». До этого мероприятия певца отменяли и в других городах.

Читайте на РБК Pro
Что спрашивают на собеседовании в ИТ: 6 нестандартных вопросов рекрутеров
Какие бывают типы финансовых директоров и кого из них брать на работу
«Дедовщина» в стиле Microsoft: каково работать в GitHub — в 4 пунктах
Набрали кредитов и разводятся: как делить общие долги семейного бизнеса

Валерий Меладзе был одним из первых артистов в России, который призвал остановить военную операцию на Украине. «Я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. <...> Люди не должны погибать», — заявил он 24 февраля, в день начала военных действий.

В январе телеграм-канал SHOT опубликовал видеоролик с певцом, который, как говорилось в пояснении к публикации, был снят на корпоративе в Дубае. Снимающий видео человек сказал Меладзе: «Слава Украине», после чего артист убрал микрофон в сторону и неразборчиво что-то произнес. Мужчина обрадовался его ответу и назвал «красавчиком».

После этого российские парламентарии раскритиковали Меладзе. Сенатор Елена Афанасьева призвала лишить его гражданства, а первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко сказала, что Меладзе лучше «уехать подальше», а еще его надо признать иностранным агентом. Певец в ответ на это сказал, что мечтает о прекращении «антагонизма» между «близкими народами» и готов «отдать все силы» ради этого.

Теги
Валерий Меладзе новости Генпрокуратура прокуратура Москвы
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
В Чечне отказались лишить Меладзе звания народного артиста республики
Общество
Пугачева опровергла информацию о «провальных» концертах Меладзе в Израиле
Общество
В Красноярске и Барвихе отменили концерты Меладзе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter