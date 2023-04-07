ТАСС узнал о планах прокуратуры проверить Меладзе на финансирование ВСУ

Валерий Меладзе (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Прокуратура Москвы проверит певца Валерия Меладзе на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время прокуратуре Москвы поручено проведение проверки в отношении Меладзе В. Ш. на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины», — сказал собеседник ТАСС.

По словам собеседника агентства, соответствующее поручение поступило от Генпрокуратуры России.

В конце марта руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил главу ведомства Игоря Краснова проверить, не отправляет ли Меладзе деньги украинским военным, cообщал RT со ссылкой на копию обращения. В документе говорилось, что ранее артист «неоднократно критиковал» проведение военной операции на Украине.

РБК обратился за комментарием к представителю Валерия Меладзе, направил запрос в Генпрокуратуру и в пресс-службу прокуратуры Москвы.

27 марта организации, проводящие музыкальные мероприятия, сообщили «РИА Новости», что концерты Меладзе в Барнауле, Новосибирске и Кемерово, которые были запланированы в апреле, отменены. В Барнауле представители «Титов Арены» сказали, что Меладзе — «запрещенный артист» и «никакого концерта не планируется». До этого мероприятия певца отменяли и в других городах.

Валерий Меладзе был одним из первых артистов в России, который призвал остановить военную операцию на Украине. «Я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. <...> Люди не должны погибать», — заявил он 24 февраля, в день начала военных действий.

В январе телеграм-канал SHOT опубликовал видеоролик с певцом, который, как говорилось в пояснении к публикации, был снят на корпоративе в Дубае. Снимающий видео человек сказал Меладзе: «Слава Украине», после чего артист убрал микрофон в сторону и неразборчиво что-то произнес. Мужчина обрадовался его ответу и назвал «красавчиком».

После этого российские парламентарии раскритиковали Меладзе. Сенатор Елена Афанасьева призвала лишить его гражданства, а первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко сказала, что Меладзе лучше «уехать подальше», а еще его надо признать иностранным агентом. Певец в ответ на это сказал, что мечтает о прекращении «антагонизма» между «близкими народами» и готов «отдать все силы» ради этого.