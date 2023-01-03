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Меладзе ответил на призывы лишить его гражданства из-за видео из Дубая

Меладзе ответил антивоенным постом на призывы лишить его гражданства из-за видео из Дубая
По сети разошлось видео, на котором Меладзе отвечает зрителю, сказавшему «Слава Украине». Ответ певца не слышен. Парламентарии призвали после этого лишить Меладзе гражданства. Меладзе заявил, что не хочет никого ненавидеть
Валерий Меладзе
Валерий Меладзе (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Певец Валерий Меладзе заявил, что мечтает о прекращении «антагонизма» между «близкими народами» и готов «отдать все силы» ради этого.

«Люди, я хочу чтобы Вы услышали меня, и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди, — написал он в своем телеграм-канале. — Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь кому-то угодить».

2 января телеграм-каналы (например, SHOT) опубликовали видео, записанное, как утверждают авторы постов, на корпоративе в Дубае. Ролик снят человеком, который за кадром говорит Меладзе: «Слава Украине». В ответ певец, убрав в сторону микрофон, произносит короткую фразу — какую именно, на записи не слышно. Человек за кадром приветствует его ответ: «Ооо, красавчик». После этого Меладзе говорит: «Тс-с».

Сенатор Елена Афанасьева назвала поступок артиста «скотством», «уродством» и «предательством». «Меладзе за поддержку бандеровцев надо лишить гражданства РФ», — считает она. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко сказала, что Меладзе лучше «уехать подальше», его надо признать иностранным агентом и «вообще нужно запретить ему въезд в Россию».

По данным телеграм-канала Mash, организация «Армия защитников Отечества» обратилась в СК и Генпрокуратуру и потребовала дать законную оценку словам Меладзе и проверить, по правилам ли он получил гражданство (певец родился в Грузии, а на момент распада СССР жил на Украине).

Меладзе был одним из первых артистов, кто выступил против военных действий на Украине. «Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам. Ну, а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. <...> Люди не должны погибать, это нужно прекратить», — заявил он 24 февраля.

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