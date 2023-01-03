Меладзе ответил на призывы лишить его гражданства из-за видео из Дубая
Певец Валерий Меладзе заявил, что мечтает о прекращении «антагонизма» между «близкими народами» и готов «отдать все силы» ради этого.
«Люди, я хочу чтобы Вы услышали меня, и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди, — написал он в своем телеграм-канале. — Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь кому-то угодить».
2 января телеграм-каналы (например, SHOT) опубликовали видео, записанное, как утверждают авторы постов, на корпоративе в Дубае. Ролик снят человеком, который за кадром говорит Меладзе: «Слава Украине». В ответ певец, убрав в сторону микрофон, произносит короткую фразу — какую именно, на записи не слышно. Человек за кадром приветствует его ответ: «Ооо, красавчик». После этого Меладзе говорит: «Тс-с».
Сенатор Елена Афанасьева назвала поступок артиста «скотством», «уродством» и «предательством». «Меладзе за поддержку бандеровцев надо лишить гражданства РФ», — считает она. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко сказала, что Меладзе лучше «уехать подальше», его надо признать иностранным агентом и «вообще нужно запретить ему въезд в Россию».
По данным телеграм-канала Mash, организация «Армия защитников Отечества» обратилась в СК и Генпрокуратуру и потребовала дать законную оценку словам Меладзе и проверить, по правилам ли он получил гражданство (певец родился в Грузии, а на момент распада СССР жил на Украине).
Меладзе был одним из первых артистов, кто выступил против военных действий на Украине. «Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам. Ну, а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. <...> Люди не должны погибать, это нужно прекратить», — заявил он 24 февраля.